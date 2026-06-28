علم مصر يُزيّن «فيلا بارك» .. أستون فيلا يُفاجئ «تريزيجيه» برسالة خاصة

احتفت الصفحة الرسمية لنادي أستون فيلا الإنجليزي باللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، نجم منتخب مصر، برفع علم مصر بجوار علم النادي داخل ملعب "فيلا بارك".

ونشر الحساب الرسمي لـ"الفيلانز" على "فيسبوك" صورة للعلمين، وعلّق عليها: "الولا حمو جيه"، في لفتة تقدير لنجمه المصري.

ويُعد تريزيجيه أول لاعب مصري يرتدي قميص أستون فيلا في تاريخ النادي، ونجح سريعًا في كسب حب الجماهير هناك بفضل شخصيته القتالية وأدائه المميز على الجناح.

وطالب فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، مسؤولي النادي الأهلي بعدم التفريط في محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب يمثل قيمة فنية وقيادية كبيرة داخل الفريق، ويصعب تعويضه.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "أتمنى ألا يفرط الأهلي في محمود حسن تريزيجيه لأسباب كثيرة يطول شرحها، وإن كان يعرفها كل من يعرف بديهيات كرة القدم".