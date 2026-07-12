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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قمة العلمين تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل العربي في مواجهة التحديات العالمية

الصافي عبد العال
الصافي عبد العال
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أكد الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمدينة العلمين الجديدة، تعكس انتقال العلاقات المصرية الإماراتية إلى مستويات أكثر عمقًا وتنوعًا، لا تقتصر على التنسيق السياسي، بل تمتد لتشمل بناء نموذج عربي متكامل قادر على التعامل مع التحولات الدولية المتسارعة.

قمة العلمين

وقال عبد العال في تصريح صحفي له اليوم، إن القمة تحمل رسائل مهمة تؤكد أن الدول العربية أصبحت أكثر وعيًا بأهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي يفرضها المشهد الدولي الراهن، مشيرًا إلى أن مصر والإمارات تقدمان نموذجًا ناجحًا للشراكة القائمة على المصالح المشتركة والرؤية التنموية بعيدة المدى.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يعكس حرص البلدين على تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة الأزمات العالمية.

وأشار الصافي عبد العال. إلى أن استضافة مدينة العلمين الجديدة لهذه القمة تمثل رسالة واضحة بشأن ما حققته مصر من تطور عمراني وتنموي كبير، وما أصبحت تمتلكه من بنية تحتية حديثة ومناخ جاذب للاستثمار، الأمر الذي يعزز من فرص توسيع الشراكات الاقتصادية مع دولة الإمارات، باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر.

العلاقات المصرية الإماراتية 

وأوضح نائب الإسكندرية أن استمرار التنسيق بين القاهرة وأبوظبي يسهم في صياغة مواقف عربية أكثر توازنًا تجاه القضايا الإقليمية، ويدعم جهود الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال تبني حلول قائمة على الحوار واحترام سيادة الدول ودعم مؤسساتها الوطنية.

واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن والتنمية بالمنطقة، وأن نتائج القمة ستنعكس إيجابًا على مستوى التعاون الثنائي والعمل العربي المشترك، بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

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