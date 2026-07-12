حكام الإمارات يعزون أمير قطر في وفاة والده

بعث الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، و الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، و الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما بعث أولياء العهود ونواب الحكام- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- برقيات تعزية مماثلة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.