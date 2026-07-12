لبحث تطويرها..محافظ الوادي الجديد تتفقد مقر بيوت الطلبة بالداخلة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مقر "بيوت الطلبة والطالبات" التابعة لجمعية رعاية الطالب بمركز الداخلة.

واستعرضت المحافظ مكونات المقر المقام على مساحة 12,400 متر مربع، ويضم ثلاثة مبانٍ للسكن،وصالة للطعام والمطبخ المركزي، موجهةً بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإعداد دراسة فنية تتضمن رفع كفاءة المطبخ المركزى وعدد من الأبنية غير المستغلة، لتوفير مقر إقامة لائق يلبي احتياجات الطلاب المغتربين.

من ناحية أخرى، شددت مجدى على سرعة دفع معدلات التنفيذ بمشروعي المدرسة المصرية اليابانية، والمدرسة الإعدادية الثانوية بقرية الراشدة، مع المتابعة المستمرة لموقف الأعمال ميدانيًا، والتنسيق مع الجهات المنفذة لتذليل أية معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.