بحث نانوي متكامل لمكافحة تعقد الجذور بمحصول الطماطم يفوز بجائزة الإبتكار الزراعي

نجحت الدكتورة إيمان محمد، الباحثة بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع للبحوث الزراعية، بالفوز بجائزة الإبتكار الزراعي، عن بحثها بإبتكار مبيد حيوي صديق للبيئة قائم على المستحلبات النانوية لمكافحة تعقد الجذور والذبول في نباتات الطماطم.

وقد فاز البحث بمسابقة «الابتكار الزراعي 2026 من أجل التنمية المستدامة» عن فئة طلاب وخريجي كليات الزراعة، بهدف اكتشاف ودعم المشروعات والأفكار الابتكارية القادرة على تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذلك بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية ومؤسسة مصر الخير، وبرعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف دعم الابتكار الزراعي وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويتميز البحث بالتوصل لمبيد من خامات محلية كاملة وغير مستوردة، لقدرته على المعالجة الثلاثية لمرضين لنباتات الطاطم وأيضا زيادة قدرة الانزيمات الدفاعية في النبات.

وتوصل البحث بقدرة اللتر الواحد منه لتغطية فدان زراعي لنباتات الطماطم، عكس المبيدات الأخرى.

وقد أثبتت التجارب المعملية والحقلية (داخل البيوت المحمية) تفوق المنظومة النانوية المطورة على المبيدات الكيميائية التجارية في أغلب المعاملات.