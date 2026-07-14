محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبري أرض اللواء

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة نسب التنفيذ لأعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبري أرض اللواء من خلال مديرية الطرق في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال شملت تنفيذ أعمال الرصف وصيانة الفواصل العرضية، وطلاء الأسوار الحديدية وصيانتها واستبدال المفقود منها والبردورات إلى جانب تخطيط الكوبري بما يتواكب مع أعمال التطوير الجارية ويسهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المركبات بالمحور.

وأكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور، لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين شبكة الطرق والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتوفير حركة مرورية أكثر انسيابية للمواطنين.

ومن جانبه أوضحت المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة علي استمرار المتابعة الميدانية من خلال المديرية للأعمال حتى الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد وأعلى معايير الجودة.