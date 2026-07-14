رئيس جامعة بنها يتفقد مشروعات تخرج طلاب كلية الهندسة ببنها

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار تسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على توظيف المعرفة الأكاديمية في تقديم حلول تطبيقية تخدم المجتمع وتواكب متطلبات سوق العمل.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسة ببنها، بحضور الدكتورة زينب فيصل، عميد الكلية، والدكتور فهمي صلاح عبد الحليم، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس تامر رمضان، نقيب المهندسين بالقليوبية، والدكتورة ولاء إبراهيم جبر، رئيس قسم الهندسة الكهربية، والدكتور علي عطية، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية.



وخلال الجولة، اطلع رئيس الجامعة على عدد من مشروعات التخرج التي تناولت مجالات الهندسة الحديثة، ومنها تطبيقات الطاقة المستدامة، وأنظمة التحكم الصناعي الذكي، وتبريد وتكييف الهواء، والميكاترونيات، والتصنيع المتقدم، والطاقة الحيوية، إلى جانب عدد من المشروعات الابتكارية فى مختلف المجالات الهندسية ، كما استمع إلى شرح من الطلاب حول فكرة كل مشروع، وآليات تنفيذه وأبرز النتائج التي توصلوا إليها.



وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بالمستوى العلمي المتميز الذي عكسته المشروعات، وما تضمنته من أفكار مبتكرة تعكس قدرة الطلاب على توظيف أحدث التقنيات في معالجة التحديات الهندسية، مثمنا جهود أعضاء هيئة التدريس في الإشراف الأكاديمي، وحرصهم على تنمية المهارات البحثية والتطبيقية لدى الطلاب، بما يعزز جودة مخرجات العملية التعليمية.



وأكد رئيس الجامعة أن مشروعات التخرج تمثل ثمرة للجهد العلمي الذي يبذله الطلاب على مدار سنوات الدراسة، مشيرا إلى أهمية دعم المشروعات المتميزة وتشجيع أصحابها على تطويرها وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق، بما يسهم في خدمة الصناعة ودعم خطط التنمية الشاملة.



من جانبها، أوضحت الدكتورة زينب فيصل، عميد كلية الهندسة ببنها، أن الكلية تحرص على توفير الدعم الأكاديمي والفني للطلاب، وتوجيههم لتنفيذ مشروعات تخرج تجمع بين الابتكار والتطبيق العملي، وتواكب التطورات المتلاحقة في مختلف التخصصات الهندسية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.



وأشار الدكتور فهمي صلاح عبد الحليم، الى أن مشروعات التخرج تمثل محطة مهمة في المسيرة الأكاديمية للطلاب، حيث تعكس ما اكتسبوه من معارف ومهارات طوال سنوات الدراسة، بما ينعكس على جودة المشروعات ويؤهل الطلاب لسوق العمل وريادة الأعمال.