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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مستشفى حميات طوخ ويشدد على جودة الرعاية الطبية وسلامة المرضى

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري
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أجرى الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة تفقدية مفاجئة اليوم بمستشفى حميات طوخ لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.


وخلال الجولة رافقه الدكتور أحمد رمزي مدير المستشفي وتفقد أقسام المستشفى واطلع على آلية تقديم الرعاية الطبية للمرضى، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، والحرص على تقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين.
وشدد الدكتور أسامة الشلقاني على أهمية المتابعة اليومية لملفات المرضى من قبل إشراف العناية، والتأكد من تنفيذ الخطة العلاجية بدقة، مع الالتزام بالقياس الدوري للعلامات الحيوية وتوثيقها بصورة منتظمة، بما يضمن سرعة اكتشاف أي تغيرات في الحالة الصحية والتعامل معها على الفور.
وأكد وكيل الوزارة أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف دعم الانضباط، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المستشفيات، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمواطنين.

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