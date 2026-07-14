نشأت الديهي: أي تصعيد في مضيق هرمز قد ينعكس على التجارة العالمية وأسواق الطاقة

حذر الإعلامي نشأت الديهي من تداعيات استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدًا أن أي تطورات عسكرية أو سياسية حول هذا الممر الحيوي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة عالميًا، نظرًا لأهميته في نقل جزء كبير من إمدادات الطاقة.

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» على قناة TEN، أن المشهد الإقليمي شهد خلال الفترة الأخيرة تغيرات متسارعة أعادت حالة التوتر إلى الواجهة، بعد أن ظهرت مؤشرات سابقة على إمكانية الوصول إلى تهدئة بين الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن التصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة وما تبعه من استهدافات متبادلة زاد من تعقيد الموقف، لافتًا إلى أن تداعيات أي مواجهة في منطقة الخليج لا تقتصر على أطرافها المباشرة، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وتطرق الديهي إلى الجدل المتعلق بتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، موضحًا أن أي ترتيبات جديدة تخص مرور السفن أو حماية الممر الملاحي قد تتحول إلى عنصر مؤثر في الحسابات السياسية والاقتصادية بين القوى الدولية والإقليمية.

وأكد أن استمرار حالة عدم الاستقرار حول المضيق قد يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، فضلًا عن احتمالية ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق العالمية.

أهم نقاط التأثير في الاقتصاد العالمي

وأكد أن مضيق هرمز يظل أحد أهم نقاط التأثير في الاقتصاد العالمي، وأن تطورات الأوضاع حوله ستبقى محل متابعة دولية نظرًا لما يحمله من أهمية استراتيجية.