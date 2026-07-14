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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سيناريو زيزو لن يحدث.. لماذا وافق الزمالك على بيع حسام عبدالمجيد؟

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
أحمد أيمن

وافق نادي الزمالك على بيع مدافعه الشاب حسام عبدالمجيد إلى نادي لودوجوريتس البلغاري خلال فترة الانتقالات الحالية، في خطوة تهدف إلى تحقيق استفادة مالية تساعد النادي على تجاوز عدد من الأزمات التي يواجهها على المستوى الإداري والمالي.

جدير بالذكر أن عقد حسام عبد المجيد مع نادي الزمالك يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث كان من المقرر أن ينتهي عقده صيف 2027.

تفاصيل صفقة حسام عبدالمجيد 

المفاوضات بين الزمالك والنادي البلغاري شهدت اتفاقًا على انتقال اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو تُسدد دفعة واحدة.

هذا بالإضافة إلى 300 ألف يورو كحوافز مرتبطة بنتائج وأداء اللاعب مع فريقه الجديد، إلى جانب حصول القلعة البيضاء على نسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب

ويستعد حسام عبدالمجيد للسفر إلى بلغاريا خلال الأيام المقبلة من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيع العقود بشكل رسمي وإعلان انتقاله إلى ناديه الجديد. 

وفي حال اجتياز الكشف الطبي بنجاح، سيتم إغلاق الملف بصورة نهائية ليبدأ المدافع الشاب أولى خطواته في مشواره الاحترافي خارج مصر..

ما سبب رحيل حسام عبدالمجيد؟

بحسب الإعلامي أحمد شوبير، فإن إدارة الزمالك وافقت على إتمام الصفقة لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها الاستفادة من العرض المالي الحالي وعدم تكرار سيناريو رحيل أحمد سيد "زيزو"، الذي تلقى في وقت سابق عروضًا مالية كبيرة لم يتم استغلالها بالشكل المناسب قبل انتقاله لاحقًا، وهو ما دفع الإدارة الحالية إلى التعامل بمرونة أكبر مع العروض الاحترافية الجادة.

وأضاف شوبير أن المقابل المالي المنتظر من بيع حسام عبد المجيد سيساعد الزمالك في تسوية بعض الملفات المالية العالقة، وعلى رأسها قضية اللاعب السنغالي السابق إبراهيما نداي، والتي تمثل أحد التحديات أمام النادي في الفترة الأخيرة. 

وأكد أن إنهاء هذه الالتزامات المالية من شأنه أن يدعم موقف الزمالك فيما يتعلق بالحصول على الرخصة الإفريقية والمشاركة في البطولات القارية دون عوائق.

وأشاد شوبير بإمكانات حسام عبد المجيد الفنية وسلوكه داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أنه يعد من أبرز المواهب الدفاعية التي قدمها الزمالك في السنوات الأخيرة. 

وأعرب عن تمنياته للاعب بالتوفيق في تجربته الأوروبية، معتبرًا أن الانتقال إلى لودوجوريتس قد يكون محطة أولى نحو الانتقال إلى أندية أكبر في المستقبل إذا واصل تطوره ونجح في إثبات نفسه داخل الملاعب الأوروبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الزمالك لإعادة ترتيب أوضاعه المالية والاستفادة من أصوله الكروية، بالتزامن مع العمل على حل القضايا المرفوعة ضده واستعادة الاستقرار الإداري والرياضي خلال المرحلة المقبلة.

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