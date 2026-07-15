بالأرقام.. منتخب إسبانيا صاحب أفضل سجل أوروبي في نصف نهائي البطولات الكبرى

حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وواصل منتخب "لا روخا" عروضه القوية خلال النسخة الحالية، مؤكدًا تفوقه في المواجهات الكبرى، ليضرب موعدًا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين، المقرر إقامتها مساء الأربعاء، بينما يقام النهائي يوم الأحد 19 يوليو.

رقم تاريخي لإسبانيا في نصف النهائي

ووفقًا لشبكة أوبتا العالمية للإحصائيات، يمتلك المنتخب الإسباني أفضل نسبة تأهل إلى نهائي البطولات الكبرى بين جميع المنتخبات الأوروبية التي خاضت الدور نصف النهائي مرتين على الأقل، بعدما نجح في بلوغ النهائي في 7 من أصل 8 مباريات نصف نهائية ببطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، بنسبة نجاح بلغت 88%.

ويعكس هذا الرقم قوة المنتخب الإسباني في الأدوار الإقصائية، وقدرته على حسم المباريات المصيرية أمام كبار المنافسين.

إسبانيا تبلغ النهائي للمرة الثانية

بهذا الانتصار، تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما كان ظهوره الأول في نهائي نسخة 2010 بجنوب أفريقيا، والتي توج بلقبها عقب الفوز على هولندا بهدف أندريس إنييستا في الوقت الإضافي.

ويتطلع المنتخب الإسباني إلى استعادة اللقب العالمي وإضافة النجمة الثانية إلى سجله، عندما يخوض المباراة النهائية أمام المتأهل من مواجهة إنجلترا والأرجنتين.