مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم الجمعة 29 مايو.. ثالث أيام عيد الأضحى 2026

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة 29 مايو 2026 (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك)، عن المواعيد الكاملة لتشغيل القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) في الاتجاهين، وتشمل القائمة كافة أنواع الرحلات، بدءاً من القطارات الفاخرة (تالجو وVIP)، وصولاً إلى القطارات الروسية (ذات التهوية الديناميكية) والدرجة الثالثة المكيفة.



أولاً: مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

قطارات تالجو والـ VIP والفرنسي (الفاخرة):

قطار 2025 (تالجو): قيام 08:00 صباحاً - وصول 10:30 صباحاً.

قطار 905 (فرنساوي مطور): قيام 09:00 صباحاً - وصول 11:30 صباحاً (مباشر).

قطار 917 (VIP): قيام 15:00 عصراً - وصول 17:30 مساءً (مباشر).

قطار 2023 (تالجو): قيام 14:00 ظهراً - وصول 16:30 عصراً.

قطار 2027 (تالجو): قيام 19:00 مساءً - وصول 21:30 مساءً.

قطار 921 (VIP): قيام 18:00 مساءً - وصول 20:35 مساءً.

قطار 925 (VIP): قيام 18:15 مساءً - وصول 21:40 مساءً.

قطار 931 (فرنساوي مطور): قيام 20:15 مساءً - وصول 23:35 مساءً.

قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة:

قطار 901 (إسباني مطور): قيام 08:10 صباحاً - وصول 11:15 صباحاً.

قطار 1109 (ثالثة مكيفة): قيام 08:35 صباحاً - وصول 12:10 ظهراً.

قطار 913 (إسباني مطور): قيام 12:00 ظهراً - وصول 14:50 عصراً.

قطار 919 (إسباني مطور): قيام 14:25 عصراً - وصول 18:05 مساءً.

قطار 915 (إسباني مطور): قيام 15:10 عصراً - وصول 18:15 مساءً.

قطار 923 (إسباني مطور): قيام 16:00 عصراً - وصول 19:25 مساءً.

قطار 3023 (ثالثة مكيفة): قيام 17:00 عصراً - وصول 19:55 مساءً.

قطار 927 (إسباني مطور): قيام 19:00 مساءً - وصول 21:30 مساءً.

قطار 1130 (ثالثة مكيفة): قيام 19:30 مساءً - وصول 22:30 مساءً.

قطارات تحيا مصر والتهوية Dineamkia (الروسي):

قطار 1205 (ثالثة مكيفة): قيام 06:45 صباحاً - وصول 10:10 صباحاً.

قطار 1211 (تهوية ديناميكية): قيام 10:10 صباحاً - وصول 13:25 ظهراً.

قطار 1203 (تحيا مصر): قيام 13:25 ظهراً - وصول 17:10 مساءً.

قطار 157 (تهوية ديناميكية): قيام 19:40 مساءً - وصول 22:50 مساءً.

ثانياً: مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة

قطارات تالجو والـ VIP والفرنسي ذ (الفاخرة):

قطار 2022 (تالجو): قيام 07:00 صباحاً - وصول 09:35 صباحاً.

قطار 906 (VIP): قيام 07:15 صباحاً - وصول 09:45 صباحاً (مباشر).

قطار 900 (فرنساوي مطور): قيام 08:15 صباحاً - وصول 11:20 صباحاً.

قطار 2024 (تالجو): قيام 14:00 ظهراً - وصول 16:30 عصراً.

قطار 914 (VIP): قيام 13:00 ظهراً - وصول 16:20 عصراً.

قطار 2026 (تالجو): قيام 18:50 مساءً - وصول 21:20 مساءً.

قطار 922 (فرنساوي مطور): قيام 15:30 عصراً - وصول 18:30 مساءً.

قطار 934 (VIP): قيام 22:15 مساءً - وصول 01:15 صباحاً.

قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة:

قطار 584 (ثالثة مكيفة): قيام 05:15 صباحاً - وصول 08:30 صباحاً.

قطار 3008 (ثالثة مكيفة): قيام 05:45 صباحاً - وصول 08:30 صباحاً.

قطار 904 (إسباني مطور): قيام 08:00 صباحاً - وصول 10:30 صباحاً.

قطار 3024 (ثالثة مكيفة): قيام 09:15 صباحاً - وصول 12:10 ظهراً.

قطار 912 (إسباني مطور): قيام 11:00 صباحاً - وصول 13:55 ظهراً.

قطار 916 (إسباني مطور): قيام 14:00 ظهراً - وصول 16:35 عصراً.

قطار 928 (إسباني مطور): قيام 18:00 مساءً - وصول 20:50 مساءً.

قطار 572 (ثالثة مكيفة): قيام 16:10 عصراً - وصول 19:20 مساءً.

قطار 88 (إسباني مطور): قيام 17:50 مساءً - وصول 21:50 مساءً (يمتد لأسوان).

قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية:

قطار 8 (تهوية ديناميكية): قيام 05:10 صباحاً - وصول 09:15 صباحاً.

قطار 802 (تحيا مصر): قيام 07:45 صباحاً - وصول 11:45 صباحاً.

قطار 1212 (تهوية ديناميكية): قيام 09:25 صباحاً - وصول 12:45 ظهراً.

قطار 894 (تحيا مصر): قيام 17:00 مساءً - وصول 21:00 مساءً.

قطار 128 (تهوية ديناميكية): قيام 20:45 مساءً - وصول 23:55 مساءً.

تنويهات إضافية لمسافري الصعيد

قطار 1089 (نوم + ثانية فاخرة): يقوم من القاهرة الساعة 08:40 صباحاً (قادماً من أسوان في طريقه إلى الإسكندرية).

قطار 1088 (نوم + ثانية فاخرة): يقوم من الإسكندرية الساعة 19:20 مساءً (متجهاً إلى أسوان).

قطار 158 (تهوية ديناميكية): يقوم من الإسكندرية الساعة 10:30 صباحاً (متجهاً إلى الأقصر).