قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة تبنت بقيادة الرئيس السيسي رؤية إصلاحية شاملة لتطوير منظومة التعليم
وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار إلى 440 مليون دولار
صحة النواب تفتح الملفات الطبية الشائكة وتناقش مشكلات المنظومة بالمحافظات
وزير التعليم: نظام البكالوريا خفف الضغوط النفسية والاجتماعية عن كاهل الأسر
محمود محيي الدين: التأثير الحقيقي للتعليم لا يتحقق إلا من خلال التفاعل المباشر مع المعلمين
مصر تعلن طرح سندات اجتماعية وتنموية دولية بمليار دولار للمرة الأولى بالشرق الأوسط
في ذكرى رحيل سمير صبري.. أقنع راقصة شهيرة بالعودة في سن 60 ووصف بالفنان الشامل
وزير التعليم: نعمل على تحقيق رؤية الدولة لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات
500 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو
فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز المتوقع أمام سموحة في الدوري
وسط حراسة مشددة.. رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست يقتحم المسجد الأقصى
محمود محي الدين: كنت أتمنى أن الإنفاق على التعليم والصحة يساوي ما ننفقه من الموازنة لخدمة الديون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن تزايد عدد الهيئات الاقتصادية وتفاقم التشابكات المالية مع الموازنة العامة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن ما وصفه بـ«تزايد عدد الهيئات الاقتصادية وتفاقم التشابكات المالية مع الموازنة العامة للدولة وغياب خطة إصلاح هيكلي مُلزمة وشفافة».

وقال النائب في طلبه، إنه في الوقت الذي تشير فيه بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 إلى ارتفاع عدد الهيئات الاقتصادية إلى نحو 65 هيئة اقتصادية بعد أن كانت في حدود 59 هيئة ثم 63 هيئة خلال فترات سابقة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى اتساق هذا التوسع المؤسسي مع التوجه الحكومي المعلن بشأن الدمج وإعادة الهيكلة وترشيد الإنفاق العام.

كما أوضح عضو مجلس النواب أن المؤشرات المالية المرتبطة بالهيئات الاقتصادية تكشف عن وجود فجوة كبيرة في التدفقات المالية بين ما تتحمله الموازنة العامة من دعم وتحويلات وضمانات لهذه الهيئات، وما يتم رده فعليًا إلى الخزانة العامة، حيث تُقدَّر هذه الفجوة بنحو 170 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس استمرار اختلال العلاقة المالية بين الدولة وهذه الكيانات.

وأضاف «محسب» أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلى استمرار وجود عدد من الهيئات التي تحقق خسائر مزمنة، وتراكم مديونيات وتشابكات مالية مع وزارة المالية، دون وجود معالجة هيكلية حاسمة أو جدول زمني واضح للإصلاح أو التصفية أو الدمج، لافتا إلى استمرار إدراج حسابات عدد من هذه الهيئات خارج إطار العرض الكامل الموحد داخل الموازنة العامة، بما يثير تساؤلات حول مدى اكتمال تطبيق مبدأ وحدة الموازنة وشفافية البيانات المالية للدولة.

وانتقد النائب استمرار زيادة عدد الهيئات الاقتصادية رغم إعلان سياسات الدمج، وغياب خطة تنفيذية مُلزمة ومعلنة لخفض عدد الكيانات أو إعادة هيكلتها، إلى جانب اتساع نطاق التشابكات المالية بين الهيئات والموازنة العامة، فضلاً عن تضخم الأعباء التشغيلية وعلى رأسها بند الأجور والعمالة غير المستغلة بكفاءة، وضعف الرقابة الفعلية على الأداء المالي والتشغيلي لعدد من هذه الهيئات.

وأكد أيضا أن هذا الوضع يؤدي في مجمله إلى زيادة الضغط على المالية العامة، ويضعف القدرة على تقييم العجز والدين العام بصورة دقيقة، بما قد يخلق ما يشبه "موازنات موازية" خارج الرصد الموحد الكامل، مطالبا الحكومة بتوضيح عدد الهيئات الاقتصادية وتصنيفها، وحجم الدعم والتحويلات والضمانات المقدمة لها خلال آخر خمس سنوات، وبيان بالهيئات الخاسرة بشكل مزمن وخطط التعامل معها، إضافة إلى الموقف التنفيذي من خطط الدمج وإعادة الهيكلة والإلغاء.

ودعا النائب أيمن محسب دراسة تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن التشابكات المالية بين الهيئات الاقتصادية ووزارة المالية، ووضع جدول زمني ملزم لعمليات الدمج أو التصفية أو التحويل المؤسسي للهيئات غير الفعالة، فضلًا عن مراجعة تشريعية شاملة لقانون الهيئات الاقتصادية بما يضمن الالتزام بمبدأ وحدة الموازنة والحوكمة المالية الرشيدة، مشددًا على أهمية التعامل مع هذا الملف بما يحقق الكفاءة المالية ويحافظ على موارد الدولة.

طلب إحاطة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة الهيئات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الإسماعيلي

ثروت سويلم يحسم الجدل حول إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2026 في البنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

ماكس داومان

بعمر 16 عامًا.. داومان يدخل تاريخ البريميرليج من بوابة أرسنال

شوبير

شوبير يوجه رسالة إلى نيمار قبل المونديال: “شد حيلك ده آخر كأس عالم

شوبير

اقتراب الحسم.. شوبير يعلن عن أخبار سعيدة للإسماعيلي

بالصور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد