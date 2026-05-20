طلب إحاطة لتفعيل خطة إحلال التوك توك بسيارات صديقة للبيئة

تقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن ضرورة تفعيل خطة إحلال التوك توك بسيارات صغيرة بديلة وصديقة للبيئة، بما يسهم في تحسين الشكل الحضاري وتحقيق قدر أكبر من الأمان داخل الشوارع.

وأوضح النائب، في طلبه، أن الإدارات المختصة بملف الإحلال موجودة بالفعل، إلا أن دورها لا يزال يقتصر على الجانب الورقي دون وجود تفعيل حقيقي على أرض الواقع، مطالبا بسرعة اتخاذ خطوات عملية وجادة لتنفيذ منظومة الإحلال، مع تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في استبدال التوك توك.

وطالب لاوندي بضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على السيارات البديلة، مع وضع خطة تسويقية واضحة للترويج لها، إلى جانب تخفيض الضرائب والرسوم المرتبطة بها، بما يشجع أصحاب التوك توك على الإقبال على هذه المبادرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأكد عضو مجلس النواب أن استبدال التوك توك بسيارات صغيرة صديقة للبيئة سيمثل خطوة إيجابية للحفاظ على الأمن العام، والحد من المظاهر العشوائية، فضلا عن تحسين المظهر الحضاري للمحافظات، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين يرحبون بالفكرة لكنهم يحتاجون إلى تسهيلات حقيقية وآليات تنفيذ واضحة.

وأشار النائب إلى أن بعض المحافظات، وعلى رأسها القاهرة والجيزة، سبق أن طرحت فكرة إحلال التوك توك بسيارات بديلة خلال شهر ديسمبر 2025 ويناير 2026، إلا أن الخطوات التنفيذية توقفت ولم تشهد تلك السيارات الانتشار المأمول، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات التنفيذ وتوفير حوافز أكبر لضمان نجاح المنظومة.