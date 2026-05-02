أخبار أسوان| مهلة لترخيص التوك توك.. حملات تموينية.. وحدة السكان تنفذ 162 نشاطا

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 1/5/2026 أحداث متنوعة.

فقد التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان الدكتور أحمد موسى .

ويأتى اللقاء بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتشجيعاً للجهود الخيرية المبذولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً .

محافظ أسوان: تنفيذ خطة ذبح صك الأضاحي وتوزيعها على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجا

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدد من التوجيهات والقرارات الخاصة بشأن ضوابط تنظيم تزويد مركبات التوك توك بالوقود .

فعقب إنتهاء المهلة المقررة لترخيص مركبات التوك توك ، والمحددة بـ 3 أشهر ، سيتم منع تزود أى مركبة توك توك غير مرخصة بالوقود والمحروقات .

يساهم الترخيص لمركبات التوك توك فى إستصدار الكارت بالكود الخاص به .

محافظ أسوان بـعد 3 أشهر : منع تزويد التوك توك غير المرخص بالوقود

جهود متنوعة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته المشددة بتكثيف الحملات التموينية الهادفة لإحكام السيطرة على تداول المواد البترولية وتطبيق المنظومة الجديدة للتزود بالوقود والمحروقات .

فقد قامت مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية بتنظيم سلسلة من الحملات أسفرت عن ضبط تحرير 35 محضر منهم 22 محضر لمخالفات للمواد البترولية ، و 13 محضر بوتاجاز .

تموين أسوان يضبط ويحرر 35 محضراً لمخالفات المواد البترولية

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف جهود التوعية والقوافل الهادفة لتنفيذ هذه الرؤية من خلال فريق العمل بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان بقيادة صفاء عفيفى مدير الفرع .

ويأتى ذلك إنطلاقاً من رؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى " نحو بناء مجتمع واع خالى من الأمية " ، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز دور التعليم فى تحقيق التنمية المستدامة .

فى أسوان :قوافل إعلامية توعوية لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتنفيذ رؤية الدولة المصرية " نحو بناء مجتمع واع خالى من الأمية "

أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من خلال وحدة السكان بالمحافظة من أجل تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ولخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.



يستفيد منها 8210 من المواطنين والأهالي.. وحدة السكان تنفذ 162 نشاطا بأسوان