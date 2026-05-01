محافظ أسوان: تنفيذ خطة ذبح صك الأضاحي وتوزيعها على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجا

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان الدكتور أحمد موسى .

ويأتى اللقاء بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتشجيعاً للجهود الخيرية المبذولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً .



وشهد اللقاء إستعراض الإستعدادات الجارية لتنفيذ خطة ذبح صك الأضاحى بما يقرب من 150 رأس من العجول خلال أيام التشريق لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً بالإشتراك مع الجمعيات الأهلية ، فضلاً عن تنظيم حفل زفاف لـ 30 فتاة من الأيتام ، مع تكريم أفضل الجمعيات المساهمة فى حملة " إفطار صائم " .

ومن جانبه أشاد المهندس عمرو لاشين بالخدمات الجليلة التى تقدمها مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، والعمل المخلص الذى يؤديه فريق عمل المؤسسة بأسوان .

وأشار المحافظ بأن هذه الجهود تأتى ضمن منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية من أجل مواجهة التحديات وتقديم أوجه الدعم اللازم للتغلب على الظروف الإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى والنجوع تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

فيما أوضح المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان بأنه يتم إختيار الأسر الأولى بالرعاية المستحقة وفقاً للأبحاث الإجتماعية التى يقوم بتنفيذها فريق المتطوعين من لجان البحث الميدانى بالمؤسسة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لوصول الدعم والرعاية لمن يستحقها بكل نزاهة وشفافية .