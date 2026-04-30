لقاءات دورية مع المواطنين .. توجيهات حاسمة لمحافظ أسوان باجتماع المجلس التنفيذي لتطوير الأداء الميداني والخدمى

أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان توجيهات حاسمة خلال إجتماع المجلس التنفيذي لتطوير الأداء الميداني والخدمى وشملت الآتى ، التواصل الجماهيري ودعم ذوي الهمم .



التوجيه بعقد لقاءات دورية مع المواطنين للاستماع لمطالبهم وحلها قانونياً.

منح الأولوية القصوى لذوي الهمم وتوفير الرعاية الشاملة لهم لتحسين ظروفهم المعيشية.

الحسم في ملف التعديات والمخالفات .. بإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية "في المهد" وبكل حزم ، وتفعيل نظام المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء والتحفظ على المعدات والمواد المستخدمة



تكثيف الحملات المرورية لضبط المركبات غير المرخصة وإلزام سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة.

جهود متنوعة

الرقابة على الأسواق والتموين من خلال تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار ، وضمان توافر السلع الأساسية وانتظام توزيع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز.

تحسين المظهر الحضاري والخدمات الأساسية من خلال رفع كفاءة منظومة النظافة، وتطوير الحدائق، واستكمال مشروع الهوية البصرية لأسوان ، وسرعة صيانة وتطهير شبكات الصرف الصحي والتعامل الفوري مع أي أعطال أو كسور مفاجئة.

ترشيد الإستهلاك من خلال إلزام المصالح الحكومية والمنشآت العامة بتنفيذ خطط ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود.

الخلاصة: تركزت تعليمات المحافظ على "المتابعة الميدانية الفورية" و"فرض هيبة الدولة"، مع وضع رضا المواطن وتحسين جودة حياته اليومية كمقياس أساسي لنجاح الجهاز التنفيذي.