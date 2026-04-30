محافظ أسوان يشهد حفل تخريج أول دفعة بشهادة مصرية بمعايير دولية بمدارس النيل

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات حفل تخريج أول دفعة تحمل شهادة مصرية بمعايير دولية لمدارس النيل المصرية الدولية ، والذى أقيم بمقر المدرسة بمدينة أسوان الجديدة، وسط مشاركة لأولياء الأمور وأسر الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور ربيع أبو يوسف مدير مديرية التربية والتعليم ، وحنان ثابت مدير مدارس النيل المصرية بأسوان ، بالإضافة إلى القيادات التعليمية والمدرسية والأكاديمية والتنفيذية والدينية .

وفى كلمته عبر المهندس عمرو لاشين عن سعادته لمشاركة أبناءه وبناته طلاب مدارس النيل المصرية فعاليات الحفل الذى يقام داخل هذا الصرح التعليمى النموذجى بأحد أهم المدن الذكية وهى مدينة أسوان الجديدة .

وأكد المحافظ على أن مدارس النيل المصرية تمثل نموذجاً متميزاً لتحسين جودة التعليم بإستخدام الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة .

وأشار عمرو لاشين إلى أهمية إستثمار التعليم لأبنائنا لإتاحة الفرصة لهم فى النجاح والتفوق والتميز ، لأنهم يمثلون مستقبل هذه المحافظة الواعدة ، وتحقيق التنمية الشاملة بكافة المجالات على أرضها الطيبة بإعتبارهم كنز وثروة هذا الوطن الواجب علينا رعايته وحمايته ، وبهذا التفوق سيكونوا فى طليعة مصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وطالب محافظ أسوان أبناءه الطلاب بأن يقدروا والديهم لما بذلوه من جهد متواصل لإعلاء شأنهم ، وأيضاً معلميهم الذين لم يتوانى فى تقديم سبل الدعم لهم ، لتكون مدارس النيل فى المقدمة بتخريج جيل متميز ، وهو ما يؤكد بأن أسوان لديها نماذج مشرفة يستطيعوا الوصول لمناصب عليا بشكل مرحلى ، وهذا يتطلب من الطلاب مزيد من الجهد لرفعة أنفسهم ، ومجتمعهم ووطنهم الغالى مصر .

هذا وكانت قد بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى ، أعقبه تلاوة للقرآن الكريم ، ثم تقديم العديد من الفقرات المتنوعة ، فضلاً عن إهداء درع مدارس النيل لمحافظ أسوان تقديراً لدعمه للعملية التعليمية بها .