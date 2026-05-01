يستفيد منها 8210 من المواطنين والأهالي.. وحدة السكان تنفذ 162 نشاطا بأسوان

أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من خلال وحدة السكان بالمحافظة من أجل تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ولخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفقاً لرؤية مصر 2030 لزيادة الاهتمام بالقضية السكانية والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وتحظى الجهود برعاية مباشرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبدعم فني مستمر من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل .

تم تنفيذ عدد من المبادرات ضمن المحاور الإستراتيجية للخطة القومية للسكان ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة من المديريات الخدمية ، والمجتمع المدنى ، والمؤسسات الدينية والتعليمية ، وبمتابعة من وحدة السكان بالمحافظة بقيادة رانيا مغربى مدير الوحدة ، وبمشاركة من المسئولين بالوحدات الفرعية التابعة.

تنفيذ عدد 162 من الأنشطة والفعاليات التي ساهمت فى الوصول لأكثر من 8 آلاف مستفيد هو مؤشر إيجابي على نجاح خطة المحافظة في اختراق القضايا الشائكة مثل العنف المجتمعي، ومخاطر المخدرات، والتعامل مع التغيرات المناخية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالخصائص السكانية.

وفى محور ضمان الحقوق الإنجابية تم تنفيذ مبادرة “صحتك تهمنا ”، والتى شملت تنفيذ 45 ندوة توعوية استفاد منها 2215 مواطنا ومواطنة مما يعكس نجاح جهود التوعية الصحية وتكامل الخدمات المقدمة للمواطنين .

جهود متنوعة

وفى محور الاستثمار فى الثروة البشرية تم تنفيذ مبادرات "رواد العمل السكانى ، نحو جيل واع، المسئولية الرقمية ، وتراحم " بإجمالى 70 نشاطا حيث استفاد من هذه المبادرات 3295 مواطنا ومواطنة .

وفى محور تدعيم دور المرأة تمت مواصلة الندوات ضمن مبادات (الجواز مسئولية وأسرة مستقرة ، ودعمك حقك ) ، والتى استفاد منها 500 مواطن ومواطنة .

وفى محور التعليم والتعلم تم تنفيذ مبادرات (قرى بلا أمية ، صحتنا في بيئتنا) ، واستفاد منها 1020 مواطنا ومواطنة.

وفى محور الاتصال والإعلام تم تنفيذ مبادرة " تحدث معه " ، والتى استفاد منها 1180 مواطنا ومواطنة .

الاستمرار فى دعم مبادرات الاستقرار الأسرى ومناهضة العنف ضد المرأة لما لها من دور محورى فى بناء مجتمع متماسك.

المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء لضمان قياس أثر التدخلات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

التوجيه بتكثيف الجهود والتعاون مع شركاء العمل بمديريات الصحة، والتضامن الإجتماعي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والمجتمع المدني، لضمان استدامة هذه الأنشطة وتحقيق نقلة نوعية في الخصائص السكانية لأبناء أسوان .