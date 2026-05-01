تموين أسوان يضبط ويحرر 35 محضراً لمخالفات المواد البترولية

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته المشددة بتكثيف الحملات التموينية الهادفة لإحكام السيطرة على تداول المواد البترولية وتطبيق المنظومة الجديدة للتزود بالوقود والمحروقات .

فقد قامت مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية بتنظيم سلسلة من الحملات أسفرت عن ضبط تحرير 35 محضر منهم 22 محضر لمخالفات للمواد البترولية ، و 13 محضر بوتاجاز .

قامت المديرية بتشكيل حملات مكثفة يومية لتشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ، ومصنع تعبئة الأسطوانات ومتعهدى التوزيع .



جهود تموينية

واستهدفت الحملات الوقوف على مدى الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لهذا القطاع الحيوي ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو استغلال للمواطنين .



تم تنفيذ حزمة من الإجراءات لتلبية وتأمين احتياجات المواطنين من المواد البترولية ، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.



وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة تستهدف تعزيز الرقابة التموينية ، وفرض الانضباط داخل منظومة تداول الوقود، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين .