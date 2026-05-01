فى أسوان :قوافل إعلامية توعوية لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتنفيذ رؤية الدولة المصرية " نحو بناء مجتمع واع خالى من الأمية "

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف جهود التوعية والقوافل الهادفة لتنفيذ هذه الرؤية من خلال فريق العمل بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان بقيادة صفاء عفيفى مدير الفرع .

ويأتى ذلك إنطلاقاً من رؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى " نحو بناء مجتمع واع خالى من الأمية " ، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز دور التعليم فى تحقيق التنمية المستدامة .



جهود توعوية



- تم تنفيذ فعاليات القافلة الإعلامية التوعوية بمركز شباب قرية القنادلة بمركز إدفو بحضور العميد زهجر سليمان رئيس المدينة ، والقيادات التنفيذية والتعليمية والمجتمعية والشبابية .

- تضمنت القافلة مجموعة من الأنشطة والجهود الميدانية التى أسفرت عن نتائج ملموسة من بينها تنفيذ 25 إستكتاب للمواطنين ، وتسليم 27 شهادة للمتحررين من الأمية ، فضلاً عن إجراء 34 إمتحاناً فورياً .

- تم تكريم المتحررين من الأمية والحاصلين على مؤهلات متوسطة وعليا فى مشهد إنسانى يعكس قيمة العلم ودوره فى تحسين جودة الحياة وتحقيق التمكين المجتمعي .

- تحقيق الأثر المجتمعى للقافلة من خلال المساهمة فى نشر الوعى بأهمية التعليم ومحو الأمية ، وتحفيز المواطنين على الإلتحاق بفصول محو الأمية ، وتعزيز الشراكة بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى .

- تستهدف القوافل الإعلامية التوعوية دعم جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .