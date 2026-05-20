قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
500 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو
فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز المتوقع أمام سموحة في الدوري
وسط حراسة مشددة.. رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست يقتحم المسجد الأقصى
محمود محي الدين: كنت أتمنى أن الإنفاق على التعليم والصحة يساوي ما ننفقه من الموازنة لخدمة الديون
اليونيسف: التعليم في مصر خطوة نحو مستقبل أقوى
محمود محيي الدين: الاستثمار في التعليم الطريق الحقيقي لبناء الإنسان وتحقيق التنمية
رئيس الوزراء يشاهد فيديو قصيرا عن القراءة والكتابة بالتعاون مع اليونيسف
إشادة أممية واسعة بإنجازات مصر في إصلاح التعليم|اليونيسف: الإصلاحات تحولت لتغيير حقيقي
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور
انخفاض نسبة الطلاب الضعاف في مهارات القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن أزمة معلمات رياض الأطفال المغتربات بسوهاج

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تنفيذ النقل الكلي لمعلمات رياض الأطفال المعينات ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مسابقة الـ30 ألف معلم بمحافظة سوهاج، رغم الوعود السابقة الصادرة من مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد مزيرق، أن عشرات المعلمات يعانين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات من الاغتراب الوظيفي، بعد توزيعهن على إدارات تعليمية بعيدة عن محل إقامتهن، وتحديدًا بإدارات المنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام، رغم إقامة عدد كبير منهن بمراكز المراغة وطهطا وطما وسوهاج، الأمر الذي تسبب في أعباء إنسانية وأسرية ومادية شديدة عليهن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المعلمات تقدمن باستغاثات متكررة بسبب معاناتهن اليومية مع السفر والتنقل لمسافات طويلة، وما يتعرضن له من إرهاق ومشقة ومخاطر بسبب تعطل وسائل المواصلات والقطارات، فضلًا عن تحملهن مسؤوليات أسرية كاملة، خاصة وأن أغلبهن من السيدات ولديهن أطفال صغار.

وأشار النائب مصطفى مزيرق، إلى أن المعلمات أكدن حصولهن على وعود سابقة من مسؤولي مديرية التربية والتعليم بسوهاج بتنفيذ الندب الجزئي خلال الفصل الدراسي الحالي تمهيدًا للنقل الكلي إلى الإدارات التعليمية التابعة لمحل إقامتهن، إلا أن تلك الوعود لم تُنفذ حتى الآن، مع وجود مخاوف من إلغاء الندب الجزئي وإعادتهن مرة أخرى إلى أماكن عملهن البعيدة.

وشدد مزيرق، على أن استمرار هذه الأزمة يمثل عبئًا إنسانيًا واجتماعيًا كبيرًا على المعلمات وأسرهن، ويتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة التربية والتعليم لإنهاء معاناتهن وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهن، بما ينعكس بصورة إيجابية على العملية التعليمية.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة الكشف عن أسباب تعطيل تنفيذ النقل الكلي لمعلمات رياض الأطفال بمحافظة سوهاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عودتهن إلى الإدارات التعليمية الواقعة بمحل إقامتهن، تنفيذًا لمبدأ العدالة الوظيفية ومراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي.

طلب إحاطة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني معلمات ‏رياض الأطفال مسابقة ال30 ألف معلم سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الإسماعيلي

ثروت سويلم يحسم الجدل حول إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2026 في البنك الأهلي المصري

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إيران تعلن إسقاط مقاتلة أمريكية F-35 وتكشف خسائر ضخمة

ترشيحاتنا

انتشال غريق

هربانين من الحر.. كواليس انتشال جثث 3 غرقى أثناء السباحة فى النيل بأسوان

اجتماع محافظ قنا

محافظ قنا يرفع حالة الاستعداد القصوى لعيد الأضحى.. ويشدد على الرقابة والخدمات وحماية المواطنين

عروض مسرحية لقصور الثقافة

في مهرجان نوادي المسرح 33.. دعوة للعيش بشكل أكثر إنسانية في عرض "قابل للتدوير" لفرقة الشرقية

بالصور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد