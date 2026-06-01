أصعب فترات حياتي.. ماجي بو غصن تروي تفاصيل إصابتها بورم فى الرأس

روت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن تفاصيل وخبايا مرضها الذى تعرضت له منذ فترة حيث إصيبت بورم في الرأس، وخضعت لعملية جراحية دقيقة في لبنان، خاصةً بعد تفاقم حجم الورم.

وقالت ماجي بو غصن خلال لقاء تليفزيوني: الفترة الأولى بتكون صعبة أكيد، مبتعرفش فيها حد ومن حوالي شهر بنتي قالتلي “أنا مرة قولتلك بتحبيني مجاوبتنيش”، فاعتذرت عن حاجات كتير عملتها وما كنتش واعية.

واضافت ماجي بو غصن: حسيت إن جيه الوقت اني اعتذر عن حاجات كتير عملتها ما كنش قصدي وخصوصا لأولادي اللي لازم تكون علاقتي بيها قوية 100% ولكن لسه الموضوع فكراه.. كان صعب عليها يشوفوني وكانت أول جملة قولتها صح لابني هاتلي مياه ومكنش مصدق اني قولت جملة صح.

ماجي بو غصن تكشف تفاصيل المرض

وأوضحت ماجي بو غصن خلال أكثر من لقاء تليفزيوني إلى أنها كانت تشعر في بداية الأمر بصداع في الرأس ولكنه كان يتفاقم، وتناولت بعض الأدوية المهدئة من أجل تسكين الألم، ولكن عندما قررت زيارة الطبيب ظنت بأنها مصابة بجيوب أنفية أو ما شبه، ولكن صدمت عندما أخبرها بأن تشخيص حالتها هو ورم في الرأس، ولكن بالرغم من سفرها لأمريكا وإجراء التحاليل اللازمة وتأكيد أكثر من طبيب تشخيص حالتها، إلا أنها قررت الخضوع لعملية استئصاله في لبنان.

تفاصيل أخرى عن مرض ماجي بو غصن

وكانت الفنانة ماجي بو غصن كشفت من قبل عن تعرضها لأزمة صحية شديدة فقدت فيها الذاكرة بشكل مؤقت وذلك خلال استضافتها فى برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس.

وقالت ماجى بو غصن خلال الحلقة: أجريت جراحة خطيرة في المخ، وفقدت الذاكرة لفترة طويلة، وزوجي وأبنائي ساندوني في فترة شفائي، وكانوا بديلاً للتمريض في الاهتمام بأدويتي وعلاجي، واستغرقت عدة أشهر خلال فترة التعافي بعد العملية، ولكن الشفاء التام كان بعد عام من الجراحة.