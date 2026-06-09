مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 6 – 2026 والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 سلسلة المباريات الودية الدولية التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث تشهد ملاعب العالم العديد من المواجهات المهمة التي تسعى من خلالها المنتخبات إلى رفع جاهزيتها الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة العالمية.

مواعيد المباريات الودية والقنوات الناقلة

بوتسوانا X النيجر – الساعة 1 ظهرا

أفريقيا الوسطى X أنجولا – الساعة 1 ظهرا

الصين X تايلاند – الساعة 1 ظهرا

إثيوبيا X مالاوي – الساعة 1 ظهرا

رواندا X تنزانيا – الساعة 1 ظهرا

إندونيسيا X موزمبيق – الساعة 4 عصرا

البحرين X سوريا – الساعة 5 مساء

قيرجيزستان X فلسطين – الساعة 5:30 مساء

غينيا الاستوائية X جزر القمر – الساعة 7 مساء

ليبيريا X سيراليون – الساعة 7 مساء

روسيا X ترينيداد وتوباجو – الساعة 7 مساء

بيلاروسيا X بوركينا فاسو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN SPORTS EN 1

المجر X كازاخستان – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أذربيجان X سان مارينو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3



السنغال X السعودية – الساعة 2 صباحا على قناة stc tv

– الساعة 4 صباحا على قناة Abu Dhabi Sports 1

فنزويلا X العراق – الساعة 4 صباحا على قناة الرابعة الرياضية