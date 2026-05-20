أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| فيديو

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026.

الذهب والدولار

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5870 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6850 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7830 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54800 جنيها.

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 20 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.20 جنيه

سعر الشراء: 53.06 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.83 جنيه

سعر الشراء: 61.66 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.33 جنيه

سعر الشراء: 71.12 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.18 جنيه

سعر الشراء: 14.44 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.48 جنيه

سعر الشراء: 14.44 جنيه

حالة الطقس اليوم

كما أكد محمود القياتي، خلال مداخلة ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن البلاد تشهد تحسنًا واضحًا في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تأثرها بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، إلى جانب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضح القياتي أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 31 درجة مئوية، بعدما لامست 40 درجة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح يسهم في تعزيز الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء.

وأضاف أن الطقس يكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، فيما يستمر شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء للاعتدال خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

سرعة رياح تتراوح بين ال30 وال40 كم

وأشار إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في مناطق الصحراء الغربية وسيناء وشمال وجنوب الصعيد، ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية.

كما لفت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض مناطق شمال الوجه البحري، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية، أوضح القياتي أن نشاط الرياح يتسبب في اضطراب الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى خليجي السويس والعقبة، مع ارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار.

وتوقع القياتي استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة لمدة أسبوع على الأقل، موضحًا أن الانخفاض في درجات الحرارة سيمتد غدًا إلى محافظات جنوب الصعيد، لتسجل درجات حرارة أقل من 40 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي في ظل التقلبات السريعة للطقس، مع ضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسي عند الخروج بسبب الأتربة، مؤكدة أن الأجواء الليلية ستكون معتدلة، حيث تسجل الصغرى على القاهرة نحو 17 درجة مئوية، وتنخفض بصورة أكبر في المناطق الصحراوية والمدن الجديدة.