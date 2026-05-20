قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالاند يطلق صافرة الغضب في سيتي.. وسقوط الدوري يشعل القلق حول مستقبل جوارديولا .. اعرف الحكاية
نائب رئيس الوزراء: الحكومة تقدم كافة التسهيلات لتوسع الاستثمارات الأجنبية في مصر
بعد إعلان الحكومة.. تفاصيل أطول إجازة رسمية لـ عيد الأضحى 2026 للقطاعين الخاص والعام
دعاء يغفر الذنوب كلها في العشر من ذي الحجة.. هل وردت فيها أحاديث شريفة
فرنسا تعلن وصول حاملة الطائرات شارل ديجول إلى منطقة العمليات بشبه الجزيرة العربية
145 مليون دولار خسائر العال الإسرائيلية بسبب صواريخ إيران
قنصوة يشارك بمؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» بالعاصمة الجديدة
محافظ القاهرة: تشغيل مجازر العاصمة 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى مع خدمات بيطرية كاملة بالمجان
بيان عاجل من حزب الله بشأن أحداث بلدة حداثا
تحذير عاجل من تخزين لحوم العيد بهذه الطريقة.. يسبب فسادها سريعا
لو عايز تسافر.. خطوات الهجرة الى كندا 2026 والأوراق المطلوبة
صناعة الألمنيوم في سلطنة عُمان.. فرص واعدة وشراكة كبيرة مع القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم "الأربعاء"، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026.

الذهب والدولار
الذهب والدولار

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5870 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6850 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7830 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54800 جنيها.

الدولار
الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 20 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.20 جنيه

سعر الشراء: 53.06 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.83 جنيه

سعر الشراء: 61.66 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.33 جنيه

سعر الشراء: 71.12 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.18 جنيه

سعر الشراء: 14.44 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.48 جنيه

سعر الشراء: 14.44 جنيه

حالة الطقس اليوم

كما أكد محمود القياتي، خلال مداخلة ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن البلاد تشهد تحسنًا واضحًا في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تأثرها بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، إلى جانب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضح القياتي أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 31 درجة مئوية، بعدما لامست 40 درجة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح يسهم في تعزيز الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء.

وأضاف أن الطقس يكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، فيما يستمر شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء للاعتدال خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

سرعة رياح تتراوح بين ال30 وال40 كم

وأشار إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في مناطق الصحراء الغربية وسيناء وشمال وجنوب الصعيد، ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية.

كما لفت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض مناطق شمال الوجه البحري، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية، أوضح القياتي أن نشاط الرياح يتسبب في اضطراب الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى خليجي السويس والعقبة، مع ارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار.

وتوقع القياتي استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة لمدة أسبوع على الأقل، موضحًا أن الانخفاض في درجات الحرارة سيمتد غدًا إلى محافظات جنوب الصعيد، لتسجل درجات حرارة أقل من 40 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي في ظل التقلبات السريعة للطقس، مع ضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسي عند الخروج بسبب الأتربة، مؤكدة أن الأجواء الليلية ستكون معتدلة، حيث تسجل الصغرى على القاهرة نحو 17 درجة مئوية، وتنخفض بصورة أكبر في المناطق الصحراوية والمدن الجديدة.

الذهب أسعار الذهب الذهب والدولار الطقس حالة الطقس سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

أحمد الشرع

«حبايبنا وعزوتنا وتاج راسنا».. أحمد الشرع يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات والده المُسيئة

جون ادوارد

«مين جون إدوارد.. وصفقاته أي كلام».. عمرو الحديدي يُوجّه هجومًا قويًا على المدير الرياضي للزمالك

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

ترشيحاتنا

الحج

علي جمعة يوضح أنواع الدماء الواجبة في الحج والعمرة وأحكامها

حال الصحابة في العشر من ذي الحجة

حال الصحابة رضي الله عنهم في العشر الأوائل من ذي الحجة

خطبة الجمعة

النص الكامل لموضوع خطبة الجمعة الأولى من ذي الحجة

بالصور

استخرج مسمار معدني بطول 10سم من طفلة عمرها عامين دون جراحة بالزقازيق

الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي

فوائد تناول اللحوم.. بهذه الشروط

طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط
طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط
طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط

بتكلفة 16 مليون جنيه.. افتتاح قسم الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد