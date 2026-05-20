أوكرانيا تحذر بيلاروسيا من شن أي هجمات على أراضيها

قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن التوترات العسكرية تتصاعد مجدداً على الحدود الشمالية لأوكرانيا، خاصة في مقاطعات تشيرنيهيف وسومي وكيف وفولين وريفني، وسط تحذيرات أوكرانية من استعدادات بيلاروسية لشن هجمات برية واسعة النطاق باتجاه الأراضي الأوكرانية وربما العاصمة كييف.

وأوضح مناف أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أكد أن الجيش البيلاروسي يعزز جاهزيته العسكرية بحجة حماية الأمن القومي، فيما توعدت كييف برد واسع قد يمتد إلى العاصمة البيلاروسية مينسك إذا تم الدفع بالقوات البيلاروسية إلى المواجهة المباشرة.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافق على حزمة جديدة من الهجمات الجوية ضد العمق الروسي، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية تواصل تنفيذ ضربات بالطائرات المسيّرة استهدفت عدة مناطق روسية، بينها موسكو، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية خلال الفترة المقبلة.