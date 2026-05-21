فن وثقافة

مفاجأة قريبا.. تركي آل الشيخ يشوق الجمهور لمسلسل محمد رمضان الجديد

يواصل الفنان محمد رمضان التحضير لمسلسله الجديد المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2027، وسط حالة من الترقب حول تفاصيل العمل المنتظر.

وشوّق معالى المستشار تركي آل الشيخ الجمهور للعمل الجديد، بعدما نشر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» صورة جمعته بمحمد رمضان، إلى جانب المنتج صادق الصباح والمؤلف أحمد مراد، في إشارة إلى تعاون جديد يجمعهم خلال الفترة المقبلة.

وعلّق تركي آل الشيخ على الصورة قائلاً: «مفاجأة قريبًا»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، ما أثار فضول الجمهور حول طبيعة العمل المرتقب. 

فيلم اسد

وكان أكد الفنان محمد رمضان، أنه “أنا محظوظ بفيلم أسد، لأن الفيلم ده مبيطلعش كتير وتناول قضية تاريخية وهي العبودية واحنا أول ناس نتكلم فيها لأنها قضية عالمية العالم عانى منها”. 

وقال محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه “أنا مبسوط بالقضية اللي اتناولتها في الفيلم ده وكان لازم نركز على فكر المشاهد تحت المتوسط وعدم تعقيد الفكر”.

وتابع الفنان محمد رمضان، أنه “انا قعدت 3 سنين بدون عمل درامي بارادتي ولا أنسى فضل السينما عليا وأنا عملت 8 مسلسلات وانا عندي 38 سنة”. 

أحداث فيلم أسد 

الفيلم  تدور أحداثه في حقبة تاريخيّة حول شاب  ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعبها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبري. 

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعبه ماجد الكدواني ضيف شرف الفيلم ، اماً الفريق الآخر يقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس . والذي يسعي لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الاوربية سنة 1876. والذي يلعبه أحمد داش 
استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق اكشن عالمي.

فيلم أسد 

الفيلم من إنتاج شركات جود فيلوز - موسى ابو طالب - و سكوب - عماد السيد أحمد و رودولف دعبول - و بيج تايم و توزيع شركة إمباير. 
وهو من تاليف الإخوة محمد و خالد و شيرين دياب و إخراج محمد دياب و يشارك في بطولته علي قاسم وكامل الباشا وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك وعمرو القاضي.

