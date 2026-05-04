ميلوني: على أوروبا أن تبدأ باستباق الأزمات لا أن تكون مجرد رد فعل تجاهها

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم /الاثنين/ إنه يتعين على أوروبا أن تسرع وتيرة جهودها في استباق الأزمات، بدلا من أن تكتفي برد الفعل تجاهها.

وأضافت ميلوني - خلال جلسة مناقشات بعنوان "الحفاظ على الوحدة والتماسك الأوروبيين في أوقات الأزمات المتعددة" - أن "الهجرة جزء لا يتجزأ من الأزمة المتعددة؛ لا يمكن لأحد معالجتها بمفرده"،وذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاش على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية في يريفان.

وأكدت على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية، قائلة "لقد أحرزنا في السنوات الأخيرة تقدما مهما على مستوى الاتحاد الأوروبي .. وأظهرنا قدرتنا على الاستجابة لحالات الطوارئ على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما في أزمة جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا".

ومضت قائلة "لكنني أعتقد أيضا أننا بحاجة الآن إلى تحقيق قفزة نوعية.. وهذا يعني الانتقال من القدرة على رد الفعل إلى القدرة على التوقع".

ويشارك قادة من 48 دولة في القمة، بمن فيهم كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي.