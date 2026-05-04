بعد تصريحات ترامب.. تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين 4 مايو بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، بالتزامن مع عدم التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران مما جعل الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة".
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً أو 0.59 في المئة إلى 107.53 دولار للبرميل بعد تراجعها 2.23 دولار عند التسوية يوم الجمعة.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتاً أو 0.82 في المئة إلى 101.10 دولار للبرميل، بعد خسارة قدرها 3.13 دولار يوم الجمعة.