بعد تصريحات ترامب.. تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين

تراجعت ‌أسعار النفط اليوم الإثنين 4 مايو بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً لتحرير السفن ​العالقة في مضيق هرمز، بالتزامن مع عدم التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران مما جعل الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا ⁠هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج ‌بأمان من هذه ‌الممرات المائية المقيدة، حتى ​تتمكن من مواصلة أعمالها ‌بحرية وكفاءة".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً أو 0.59 في المئة إلى 107.53 دولار للبرميل ‌بعد تراجعها 2.23 ‌دولار عند التسوية ​يوم ‌الجمعة.

⁠كما انخفض ​خام غرب تكساس ⁠الوسيط الأميركي 84 سنتاً أو 0.82 في المئة إلى 101.10 دولار للبرميل، بعد خسارة قدرها 3.13 دولار يوم الجمعة.