طريقة عمل طاجن أرز معمر باللحم

طاجن الأرز المعمر باللحم من الوصفات المميزة والغير تقليدية، فيمكن تحضير طاجن الأرز المعمر باللحم بوصفه بسيطة ولذيذة.. وإليكم طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحم.

مقادير طاجن الأرز المعمر باللحم

لحمة مسلوقة مكعبات

3 كوب أرز

2 كوب لبن

2 كوب ماء

سمن

قشطة بلدي

بصل مفروم

بهارات

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير طاجن أرز معمر باللحم

شوحي اللحم مع البصل المفروم في السمن في إناء على النار

ضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات

ضعي الأرز في الطاجن مع خليط اللحم

يضاف اللبن والماء والقشطة

يوضع الطاجن في الفرن حتى تمام النضج