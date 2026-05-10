القوارض السبب الرئيسي.. نصائح مهمة للوقاية من فيروس هانتا

ريهام قدري

أثار فيروس «هانتا» حالة من القلق والبحث المكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد تداول تقارير وتحذيرات صحية تتعلق بخطورة الفيروس وأعراضه وطرق انتقاله، ما دفع كثيرين للتساؤل حول حقيقة انتشاره وإمكانية تحوله إلى تهديد عالمي جديد.

ويعد فيروس هانتا من الفيروسات النادرة التي تنتقل إلى الإنسان غالبًا عبر القوارض، خاصة من خلال استنشاق الهواء الملوث ببول أو فضلات الفئران، وفق ما توضحه الجهات الصحية العالمية. 

كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم ملامسة الأنف أو الفم، بينما تُعد حالات انتقاله بين البشر محدودة للغاية.

وتبدأ أعراض الإصابة بفيروس هانتا بشكل يشبه الإنفلونزا، مثل الحمى وآلام العضلات والإرهاق والصداع، ثم قد تتطور في بعض الحالات إلى مشكلات تنفسية خطيرة وانخفاض حاد في ضغط الدم، ما يستدعي التدخل الطبي السريع.

ويؤكد خبراء الصحة أن الوقاية تعتمد بشكل أساسي على مكافحة القوارض والحفاظ على نظافة الأماكن المغلقة والمخازن، مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات عند تنظيف الأماكن التي قد تحتوي على مخلفات الفئران، لتجنب استنشاق الفيروس.

ورغم إثارة فيروس هانتا للقلق بسبب خطورته، فإن المتخصصين يشيرون إلى أنه لا ينتشر بسهولة مثل الفيروسات التنفسية المعروفة، كما أن الإصابات به تظل محدودة مقارنة بأمراض أخرى أكثر انتشارًا.

للوقاية من فيروس «هانتا»، ينصح الأطباء باتباع عدد من الإجراءات المهمة، خاصة في الأماكن التي قد تنتشر فيها القوارض، لأن الفيروس ينتقل غالبًا عبر استنشاق الهواء الملوث ببول أو فضلات الفئران.

وتشمل طرق الوقاية:

التخلص من القوارض ومنع دخولها إلى المنازل أو المخازن عبر سد الفتحات والشقوق.

حفظ الطعام في أوعية مغلقة بإحكام وعدم ترك بقايا الأطعمة مكشوفة.

تهوية الأماكن المغلقة جيدًا قبل تنظيفها، خاصة المخازن والغرف غير المستخدمة لفترات طويلة.

ارتداء الكمامات والقفازات أثناء تنظيف الأماكن التي قد تحتوي على فضلات القوارض.

عدم كنس أو استخدام المكنسة الكهربائية مباشرة على فضلات الفئران، لأن ذلك قد ينشر الفيروس في الهواء.

رش المطهرات أو الماء المخلوط بالكلور على المكان أولًا قبل التنظيف.

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد الانتهاء من التنظيف أو التعامل مع أي أماكن ملوثة.

التخلص الآمن من القمامة والحفاظ على نظافة المنزل باستمرار.

ويؤكد متخصصون أن الاهتمام بالنظافة العامة ومكافحة القوارض يُعدان من أهم وسائل تقليل خطر الإصابة بفيروس هانتا والأمراض المرتبطة به.

