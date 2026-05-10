تحذير البيطريين قبل العيد.. أمراض خطيرة لاتظهر الا بعد الذبح

نشرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة توعوية مهمة قبل عيد الأضحى بنحو شهر، دعت خلالها المواطنين القادرين على أداء الأضحية إلى ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم.

وأكدت في منشورها أن العمل داخل المجازر مستمر طوال أيام عيد الأضحى بشكل مجاني، وبوجود نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين للكشف على الحيوانات قبل الذبح وبعده، بما يضمن سلامة الأضحية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت أن الذبح داخل المجازر له عدة فوائد مهمة، أبرزها:

الحفاظ على سلامة اللحوم لأن المجازر مجهزة خصيصًا لعمليات الذبح والفحص.

وجود أطباء بيطريين للكشف على الحيوانات قبل الذبح وبعده لاكتشاف أي أمراض.

حماية البيئة من مخلفات الذبح العشوائي التي يصعب تنظيفها وتعقيمها بشكل كامل.

توفير الذبح مجانًا دون أي رسوم خلال أيام العيد.

وحذرت من أن بعض الأمراض لا تظهر إلا بعد الذبح مثل الديدان والدرن والصفراء وديدان نغف الأغنام، مؤكدة أن الفحص البيطري هو الضمان الوحيد لاكتشاف هذه الحالات.

كما ناشدت المواطنين الذين يضطرون للذبح خارج المجازر بضرورة الاستعانة بطبيب بيطري مختص للاطمئنان على سلامة اللحوم، مشددة على أن وجود الطبيب يضمن حماية صحة الأسرة.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على أن الأضحية لها شروط صحية وشرعية، وأن الذبح تحت إشراف بيطري هو الخيار الأكثر أمانًا، متمنية للجميع عيد أضحى مبارك.