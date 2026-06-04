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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النادي المصري يتقدم بالشكر لـ بيراميدز على استضافة تدريبات الفريق الأول

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
إسلام مقلد

تقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، على استضافة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم علي ملعب التدريب الخاص بنادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي.

ويعبر المجلس عن تقديره لهذا التعاون البناء الذي يعكس روح التعاون والأخوة بين إدارة النادي المصري وإدارة نادي بيراميدز ويصب في مصلحة الرياضة المصرية بشكل عام.

موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن موعد نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري البورسعيدي وإنبي.

وتقام مباراة المصري وانبي يوم الاثنين 8 يونيو في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد السويس الجديد


وتأهل المصري للنهائي عقب الفوز امام  زد إف سي في الدور نصف النهائي بينما تأهل إنبي عقب تفوقه على وادي دجلة

كما يشهد اليوم نفسه إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين زد ووادي دجلة، والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً على الملعب ذاته، قبل ساعات من إقامة المباراة النهائية.

النادي المصري المصري نادي بيراميدز بيراميدز

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