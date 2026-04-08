بنزيما في الهجوم.. تشكيل الهلال لمواجهة الخلود في الدوري السعودي

كشف سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه الخلود، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة على ملعب "المملكة أرينا" في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يسعى الهلال لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: بونو.

خط الدفاع: متعب، تمبكتي، كوليبالي، وثيو.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، كنو، وسالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، وبنزيما.

ويدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بعدما حقق 19 انتصارًا وتعادل في 8 مباريات، بينما يأتي فريق الخلود في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

وكان الهلال قد تعثر في الجولة الماضية بتعادل مثير أمام التعاون بنتيجة 2-2، ما أفقده نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على اللقب، وهو ما يدفع الفريق للبحث عن العودة إلى طريق الانتصارات.

ويعتمد الهلال على كوكبة من نجومه البارزين، أبرزهم ياسين بونو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، ثيو هيرنانديز، كاليدو كوليبالي، كريم بنزيما، وروبن نيفيز، إلى جانب محمد كنو وسالم الدوسري، لحسم المواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية.