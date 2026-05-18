حتى لو “منعشة”.. أطعمة ترفع حرارة جسمك في الصيف دون أن تشعر

ولاء عادل

في الأيام الحارة، يحرص كثير من الناس على تناول أطعمة ومشروبات يعتقدون أنها تساعد على التبريد، لكن المفاجأة أن بعض هذه الأطعمة قد تمنح الجسم حرارة إضافية من الداخل دون أن ننتبه لذلك.

ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، يؤكد خبراء التغذية أهمية الانتباه لنوعية الطعام، لأن بعض المكونات تزيد الشعور بالإجهاد والعطش وترفع حرارة الجسم أثناء عملية الهضم.

ووفقًا لتقرير نشره موقع NDTV، فإن الجسم يستهلك طاقة أكبر لهضم بعض الأطعمة، وهو ما يؤدي إلى إنتاج حرارة داخلية قد تزيد الإحساس بالحر والتعب.

الآيس كريم.. برودة مؤقتة فقط

رغم أنه الخيار المفضل للكثيرين في الصيف، إلا أن الآيس كريم قد لا يكون منعشًا كما يبدو. فاحتواؤه على نسب عالية من الدهون والسكر يجعل الجسم يعمل بشكل أكبر أثناء الهضم، ما يؤدي إلى ارتفاع الحرارة الداخلية بعد وقت قصير من تناوله.

لذلك يشعر بعض الأشخاص بالعطش أو الدفء سريعًا بعد تناول المثلجات.

الأطعمة الحارة تزيد التعرق والحرارة

الفلفل الحار والتوابل القوية من أكثر الأطعمة التي ترفع حرارة الجسم، لأنها تنشط الدورة الدموية وتزيد معدل التعرق.

ورغم أن البعض يفضل الأكلات الحارة حتى في الصيف، فإن الإفراط فيها قد يضاعف الشعور بالإرهاق خلال الأجواء شديدة الحرارة.

الأطعمة المصنعة تجهد الجسم

الوجبات السريعة والمأكولات المصنعة لا تؤثر فقط على الصحة العامة، بل قد تزيد أيضًا من الإحساس بالحر، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الأملاح والسكريات والمواد الحافظة.

كما أنها قد تساهم في فقدان السوائل والشعور بالخمول خلال النهار.

خضراوات مفيدة.. لكنها ترفع الحرارة أحيانًا

بعض الخضراوات الجذرية مثل البنجر والجزر والفجل تحتوي على ألياف وكربوهيدرات معقدة تحتاج إلى وقت أطول للهضم، ما يجعل الجسم ينتج حرارة أكبر أثناء معالجتها.

ورغم قيمتها الغذائية العالية، يُفضل تناولها باعتدال خلال الطقس شديد الحرارة.

المانجو والزنجبيل.. فوائد كثيرة لكن بحذر

المانجو من أشهر فواكه الصيف، لكنها تُعرف أيضًا بأنها من الفواكه التي قد تمنح الجسم حرارة إضافية، لذلك يفضل البعض نقعها في الماء قبل تناولها.

أما الزنجبيل، فرغم فوائده الصحية المتعددة، فإنه ينشط الدورة الدموية ويمنح الجسم إحساسًا بالدفء، ما قد لا يكون مناسبًا بكثرة في الأيام الحارة.

البروتينات الثقيلة تزيد الإحساس بالتعب

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والبيض والبقوليات تحتاج إلى مجهود أكبر أثناء الهضم، لذلك قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم والشعور بالإجهاد إذا تم تناولها بكميات كبيرة خلال الصيف.

وينصح الخبراء بتناولها مع أطعمة مرطبة مثل الخضروات أو الزبادي للحفاظ على توازن الجسم.

ما الأطعمة الأفضل في الصيف؟

ينصح بالتركيز على الأطعمة الغنية بالمياه والتي تمنح الجسم ترطيبًا طبيعيًا، مثل:

  • البطيخ
  • الخيار
  • النعناع
  • الزبادي
  • ماء جوز الهند

فهذه الأطعمة تساعد على تقليل الشعور بالحر والحفاظ على نشاط الجسم خلال فصل الصيف.

