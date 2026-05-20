مياه بني سويف: بدء أعمال إصلاح صرف صحي بياض العرب

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه سوف يتم البدء في استكمال أعمال إصلاح العطل الخاص بالفرعات الهابطة بقرية بياض العرب شرق النيل،اعتبارًا من الساعة 4 "عصر يوم الخميس"الموافق 21 مايو 2026، ولمدة تتراوح من 12 إلى 16 ساعة لحين الانتهاء الكامل من تنفيذ الأعمال وعودة الخدمة إلى طبيعتها.



وأضافت أن خدمة الصرف الصحي ستتأثر بقرية بياض العرب وبعض المناطق المحيطة بها شرق النيل خلال فترة تنفيذ الأعمال، وذلك في إطار خطة الشركة للحفاظ على استمرارية وكفاءة منظومة الصرف الصحي بالمنطقة.

وأوضحت رئيس الشركة أن الأعمال تأتي بعد رصد هبوط بفرعات نهاية شبكة الصرف الصحي الداخلة على محطة الرفع التي تخدم القرية بالكامل، مشيرة إلى أنه تم إسناد الأعمال إلى أحد المقاولين المتخصصين لتنفيذ الإصلاحات اللازمة ورد الشيء لأصله.

وأضافت المهندسة دينا عمر أن تنفيذ الأعمال يواجه عدداً من التحديات الفنية، أبرزها تعارض الفرعات مع خط الطرد الرئيسي لمحطة الرفع، والذي ينقل المياه إلى محطة المعالجة بالمنطقة الصناعية بطول يقارب 10 كم، الأمر الذي يستلزم تنفيذ أعمال حفر دقيقة أسفل الخط الرئيسي، فضلاً عن طبيعة التربة الصخرية الشديدة التي تتطلب استخدام معدات ثقيلة، بما يزيد من صعوبة التنفيذ.

وأكدت أن اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف وجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال، مع تكليف رئيس القرية بالتواجد الميداني المستمر طوال فترة التنفيذ لمتابعة الأعمال والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية، بجانب تكليف مدير إعلام المحافظة بإبلاغ المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة بموعد بدء الأعمال وفترة تأثر الخدمة والإجراءات البديلة التي سيتم توفيرها خلال فترة التنفيذ.

كما أشارت إلى تكليفات المحافظ بأنه يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف ومن خلال الوحدة القروية للإعلان للمواطنين من خلال المساجد بمواعيد تنفيذ الأعمال وفترة الانقطاع، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة بشأن المنشآت الصحية الواقعة بنطاق القرية لضمان توفير احتياجاتها من المياه خلال فترة العمل.

وأضافت رئيس الشركة أن المحافظ كلّف كذلك بتوفير الاحتياجات الطارئة للمواطنين من مياه الشرب طوال فترة الانقطاع، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، من خلال الدفع بسيارات وفناطيس مياه الشرب النقية للمناطق المتضررة، إلى جانب التنسيق مع بعض الجهات والقطاع الخاص للمساهمة في زيادة عدد سيارات نقل المياه لتغطية احتياجات المواطنين.

وأهابت رئيس الشركة بالمواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والشركة خلال فترة تنفيذ الأعمال، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار منظومة الصرف الصحي بالمنطقة والحفاظ على كفاءة الخدمة مستقبلاً

كما ناشدت رئيس شركة المياه المواطنين في تلك المنطقة بضرورة تدبير وتخزين احتياجاتهم الضرورية من المياه قبل بدء الأعمال، لحين الانتهاء من الإصلاحات وعودة الخدمة تدريجياً إلى طبيعتها، مؤكدة أن الشركة ستتعامل بشكل فوري مع أي شكاوى أو طوارئ قد تطرأ أثناء التنفيذ.