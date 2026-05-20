انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةبجامعة الوادي الجديد جلسته الدورية وذلك في رحاب كليه التمريض بحضور الدكتور أسماء محجوب عميد الكلية ،حيث تناولت الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات والاقتراحات التنموية للإرتقاء بالجامعة واعداد قوافل طبية متكاملة لمراكز وقرى المحافظة وكذلك قوافل تعليمية.

وعلي هامش هذا الاجتماع تم تدشين مبادرة "مهارة حياة" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتمريض والتي تنطلق برؤية واضحة ورسالة سامية تهدف إلى تطوير الكفاءات، ورفع الوعي الصحي، وتمكين الكوادر بالمهارات التمريضية والإسعافية الأساسية التي تصنع الفارق في حماية الأرواح وتأتي المبادرة لترسيخ التطبيق العملي ونشر الثقافة الصحية من خلال تدريبات مكثفة تشمل:تعلم الحقن الآمن والتعامل الصحيح مع الأدوات الطبية - قياس العلامات الحيوية بدقة لمتابعة الحالات الصحية بانتظام - قياس السكر ونسبة الأكسجين في الدم والانعاش القلبي الرئوي - الاسعافات الأولية كمهارات حيوية أساسية داخل كل بيت ومؤسسة.