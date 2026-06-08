رئيس شعبة الذهب: تذبذب الأسعار مستمر بسبب التوترات العالمية

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب يشهد حالة من التذبذب الملحوظ خلال الفترة الحالية، نتيجة استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر يتفاعل بشكل مباشر مع الأحداث الدولية سواء بالصعود أو الهبوط.

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة التي جاءت على غير المتوقع دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم، خاصة في ظل توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تثبيت أو رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، وهو ما تسبب في ضغط على أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي.

المعدن النفيس غالبًا ما يستعيد مكاسبه بعد فترات التراجع

وتابع أن الرؤية المستقبلية لأسعار الذهب على المدى القصير ما تزال غير مستقرة بسبب استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، إلا أنه أشار إلى أن المعدن النفيس غالبًا ما يستعيد مكاسبه بعد فترات التراجع، متوقعًا أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي موجة ارتفاعات جديدة.