نقابة الأطباء: الادعاءات الطبية غير الموثقة تهدد صحة المواطنين

حذّر الدكتور خالد أمين، الأمين العام لنقابة الأطباء من خطورة تداول معلومات طبية غير مستندة إلى أسس علمية عبر المنصات الرقمية، مؤكدة أن تشخيص الأمراض أو تقديم العلاجات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

وقال خالد أمين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هناك مقطع فيديو انتشر لسيدة تحدثت عن نجاحها في علاج حالة تعاني من نزيف مهبلي، رغم أن عدداً من الأطباء أوصوا بإجراء استئصال للرحم.

وتابع أن النقابة كان لها تفسيرات والتي طُرحت في الفيديو بشأن أسباب النزيف وطرق علاجه لا تستند إلى أدلة أو مراجع طبية معتمدة.

قرار استئصال الرحم يُتخذ في حالات محددة

وأشار إلى أن بعض حالات النزيف قد تكون مؤشراً على أمراض خطيرة تستدعي تدخلاً طبياً متخصصاً، مشيرة إلى أن قرار استئصال الرحم يُتخذ في حالات محددة بعد تقييم دقيق للحالة الصحية، وقد يكون ضرورياً للحفاظ على حياة المريضة ومنع تطور المرض.