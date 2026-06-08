قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري بطلاً لكأس عاصمة مصر لأول مرة في تاريخه بثلاثية أمام إنبي
جس نبض أمريكي.. خبير يكشف مفاجأة عن الضربات الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المناطق
تصعيد دبلوماسي جديد.. بن غفير يهاجم إيطاليا بعد فتح تحقيق حول أسطول غزة
باحث اقتصادي: مناقشة أي تغييرات في سياسات الدعم يجب أن تأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل
فخري الفقي: يجب ربط قيمة الدعم بالمؤشرات السعرية للسلع بما يحافظ على القوة الشرائية
ضريبة إيجار الوحدات الإدارية في مصر .. من يتحملها ومتى تطبق؟
دول ذئاب.. ثروت الخرباوي: ألمانيا أدركت أخيرا خطورة جماعة الإخوان الإرهابية
يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم
جوزيف عون للإسرائيليين: لن تحققوا أهدافكم في لبنان.. وشرط واحد يمنع لقائي بنتنياهو
اللواء أسامة كبير: ضربة إيران لإسرائيل بالون اختبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"منتجي الدواجن": إنتاج البيض تجاوز الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 40% وأسهم في تراجع الأسعار

كرتونة البيض
كرتونة البيض
محمود محسن

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إنّ أسعار البيض تشهد تراجعاً منذ بداية العام نتيجة زيادة الإنتاج إلى مستويات تجاوزت الاكتفاء الذاتي بنسبة تتراوح بين 30% و40%، موضحاً أن البيض سلعة طازجة غير قابلة للتخزين، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض في الأسواق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المنتجين يتكبدون خسائر كبيرة في ظل الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تقتضي خروجها من المزرعة بسعر لا يقل عن 115 جنيهاً من دون تحقيق أرباح، في حين تُباع حالياً بنحو 60 جنيهاً في المزرعة.

وتابع أن الشعبة بدأت اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع وزير الزراعة لبحث تحويل البيض إلى منتجات مبسترة أو مسحوق البيض، إلى جانب العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة في دول الخليج وأفريقيا لاستيعاب الكميات الفائضة من الإنتاج.

وأشار رئيس شعبة بيض المائدة إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً للمنتجين، نظراً لارتباطها بسعر الدولار، حيث إن ما بين 90% و95% من مكونات صناعة الأعلاف مستوردة.

 خروج بعضهم من دورات الإنتاج

وأكد أن استمرار المنتجين في تحمل الخسائر أمر غير ممكن، محذراً من أن خروج بعضهم من دورات الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار مجدداً، لافتاً إلى أن السوق يحتاج إلى تصحيح سعري يضمن وصول سعر كرتونة البيض عند خروجها من المزرعة إلى أكثر من 115 جنيهاً.
 

أحمد نبيل بيض المائدة الدواجن أسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

المعاشات

اعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

الطماطم

كيلو الطماطم ينخفض 55 جنيها.. الزراعة تحدد موعد الارتفاعات الجديدة

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

أقرب إجازة رسمية في مصر 2026.. مواعيد العطلات المتبقية كاملة

أقرب إجازة رسمية في مصر 2026.. مواعيد العطلات المتبقية كاملة

كأس العالم 2026

عالم رياضيات يثير الجدل ويتوقع الفائز بكأس العالم 2026.. ما هو؟

بالصور

أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

لن تتوقع الإجابة.. الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد