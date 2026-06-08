"منتجي الدواجن": إنتاج البيض تجاوز الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 40% وأسهم في تراجع الأسعار

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إنّ أسعار البيض تشهد تراجعاً منذ بداية العام نتيجة زيادة الإنتاج إلى مستويات تجاوزت الاكتفاء الذاتي بنسبة تتراوح بين 30% و40%، موضحاً أن البيض سلعة طازجة غير قابلة للتخزين، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض في الأسواق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المنتجين يتكبدون خسائر كبيرة في ظل الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تقتضي خروجها من المزرعة بسعر لا يقل عن 115 جنيهاً من دون تحقيق أرباح، في حين تُباع حالياً بنحو 60 جنيهاً في المزرعة.

وتابع أن الشعبة بدأت اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع وزير الزراعة لبحث تحويل البيض إلى منتجات مبسترة أو مسحوق البيض، إلى جانب العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة في دول الخليج وأفريقيا لاستيعاب الكميات الفائضة من الإنتاج.

وأشار رئيس شعبة بيض المائدة إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً للمنتجين، نظراً لارتباطها بسعر الدولار، حيث إن ما بين 90% و95% من مكونات صناعة الأعلاف مستوردة.

خروج بعضهم من دورات الإنتاج

وأكد أن استمرار المنتجين في تحمل الخسائر أمر غير ممكن، محذراً من أن خروج بعضهم من دورات الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار مجدداً، لافتاً إلى أن السوق يحتاج إلى تصحيح سعري يضمن وصول سعر كرتونة البيض عند خروجها من المزرعة إلى أكثر من 115 جنيهاً.

