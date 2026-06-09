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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأجهزة الكهربائية : ارتفاع الأسعار 15% .. والركود يضرب المبيعات 50%

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية
محمود محسن

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 10% و15%، متأثرة بزيادة سعر الدولار وارتفاع أسعار المحروقات، وهما من أبرز العوامل التي أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل.

وقال أشرف هلال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الشركات المنتجة تحملت جزءًا من الزيادات السعرية في محاولة لتخفيف الأعباء على المستهلكين والحفاظ على معدلات الطلب، مشيرًا إلى أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من الركود تتراوح بين 40% و50% في حجم المبيعات.

وأضاف أن بعض التجار اضطروا إلى التنازل عن جزء كبير من هامش أرباحهم بهدف تنشيط حركة البيع والشراء ومواجهة تراجع الطلب في الأسواق.

الصناعة المحلية تستحوذ على النسبة الأكبر من احتياجات السوق

وأشار إلى أن نسبة الأجهزة الكهربائية المستوردة في السوق المصرية لا تتجاوز 5%، مؤكدا أن الصناعة المحلية تستحوذ على النسبة الأكبر من احتياجات السوق، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المحلي رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

أشرف هلال الأجهزة الكهربائية الغرفة التجارية أسعار الأجهزة الكهربائية الزيادات السعرية

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