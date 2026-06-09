أحمد موسى: أحكام النفقة لابد أن تنفذ والدولة تتحرك لتطبيق العدالة الناجزة

علق الإعلامي أحمد موسى،على تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة، لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان صون حقوق المرأة والطفل.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البعض يتهربوا من تقديم مستند التعرف على المرتب في قضايا الأسرة ".



وأضاف :" بيتعمل بروتوكولات وإجراءات في غاية الاهمية والهدف منها تنفيذ الاحكام القضائية والحفاظ على حقوق الأطفال



وأكمل موسى :" أحكام النفقة لابد أن تنفذ والدولة تتحرك لتطبيق العدالة الناجزة والدولة حريصة على استخدام أداوتها التكنولوجية في هذا الشأن ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" سرية البيانات والحسابات البنكية محفوظة في قضايا النفقة ".

وعرض تقريرا عن فعاليات ومراسم توقيع بروتوكولي تعاون وتطوير رقمي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري بشان تنفيذ أحكام النفقة .