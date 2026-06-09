ممر لوجيستي عالمي.. كامل الوزير: طول ميناء سفاجا 1100 متر وتم إنشاؤه بسواعد المصريين

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على تفقد الأعمال في ميناء سفاجا الكبير بالتعاون مع مجموعة مواني أبو ظبي .



وقال كامل الوزير في تصريحات له للإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أتمنى أن يتم تشغيل المزيد من المحطات والمواني الطرق والمحاور في شتى انحاء الجمهورية ".

وتابع كامل الوزير :" نعمل على تطوير منظومة النقل في مصر وأحد محاورها النقل البحري والمواني الجافة والمناطق اللوجيستية "، مضيفا:" ميناء سفاجا كان عبارة عن منطقة صحراوية منذ عامين ونصف وتحول بسواعد المصريين إلى ميناء سفاجا 2 ".



واكمل كامل الوزير :" طول ميناء سفاجا 1100 متر وتعتبر بنية أساسية تم إنشاؤها بواسطة شركة مصرية متخصصة".

ولفت كامل الوزير :" الاوناش العملاقة في ميناء سفاجا تكمل منظومة تشغيل الميناء "، مضيفا:" نبدأ ممر لوجيستي عالمي سفاجا - قنا - القاهرة - الاسكندرية من ميناء سفاجا 2 ".