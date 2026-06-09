وزير النقل : التشغيل التجريبي لميناء سفاجا ثمرة جهد الدولة المصرية بأكملها

عبر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن سعادته بتدشين التشغيل التجريبي لميناء سفاجا، قائلا: "بذلنا مجهودًا كبيرًا جدًا، ولم يكن هذا المجهود جهد كامل الوزير أو وزارة النقل وحدها، بل هو جهد الدولة المصرية بأكملها في التخطيط لتطوير مختلف قطاعات النقل؛ سواء النقل البحري، أو السككي، أو البري، أو الموانئ البرية، أو المناطق اللوجستية، أو النقل النهري".

أضاف خلال لقاء في برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن "هناك خطة ضخمة للغاية، وقد يتساءل البعض: لماذا تنفق الدولة تريليوني جنيه على قطاع النقل؟ نعم، ننفق تريليوني جنيه، وكان ينبغي أن ننفق أكثر، لأن النقل هو شرايين التنمية ومحرك الاقتصاد".

أنجزنا البنية الأساسية

وتابع: "أعود فأقول إنني اليوم في قمة السعادة، أنا وكل زملائي في وزارة النقل، ليس فقط في قطاع النقل البحري، وإنما في الوزارة كلها، لأننا استطعنا إنجاز محطة بهذا الحجم، بطول 1100 متر، وقد تم تنفيذها خلال سنتين ونصف فقط، أنجزنا البنية الأساسية تقريبًا خلال سنة ونصف، وتشمل الأرصفة وأعمال التكريك والتمهيد".