وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة صيانة وخدمات السكك الحديدية

ترأس المهندس كامل الوزير - وزير النقل - أعمال الجمعية العامة العادية رقم 24 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (ايرماس) حيث تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة والمصادقة عن القوائم المالية المعدلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025 كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمد عبد اللطيف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ايرماس اعمال الشركة من العمرات المختلفة، حيث تم تنفيذ 591 عمرة عمومية واسمية للجرارات علي مدار العام من المخطط منها 151 عمرة عمومية منهم 21 جرار EMD مشروع PRL و419 عمرة (اسمية) داخل ورش ايرماس وجهات الهيئة، كما تم تجهيز ودفع عدد 420 وحدة ( موتورات جر – أجزاء محرك – كمبريسور- تربينات – رادياتيرات- الخ ) الي ورش الهيئة المختلفة للاستعداد بالجرارات من خلال اعمال الصيانة التي تتم بمعرفتهم بالإضافة الى إصلاح 49 ونش خطر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ودهان 4 جرار GE.

كما تم استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل واستعراض ما حققتة الشركة خلال عام 2025 إيرادات بإجمالي 547 مليون جنيه من عمرات الجرارات والأنشطة الإضافية. وبلغ اجمالي أرباح الشركة 85.499 مليون جنيه مقارنة بعام 2024والتي بلغت 60.356 مليون جنيه بما يعكس تطورا ملحوظاً في أداء الشركة.

كما تم استعراض تنفيذ خطة التدريب الفني التخصصي لعدد (304) مهندس / فني لجميع التخصصات علي المستويات المهارية وتدريب (386) طالبا من كليات الهندسة والجامعات التكنولوجية المتخصصة في مجال السكك الحديدية تدريب نظري وعملي بالورش علي أعمال العمرة طبقاً للتخصصات المختلفة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج .

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير الشركة حيث تمت صيانة ورفع كفاءة المعدات والأجهزة حيث تم تنفيذ أعمال تصنيع وصيانة لمعدات الورش وإصلاح الأعطال ورفع كفاءة المعدات بإجمالي تكلفة 3.7 مليون جنيه.

وفي إطار تعظيم المنتج المحلي تم تصنيع موديول موتور الأتربة طراز ( 249X100Z) بالتعاون مع الشركات المحلية في ضوء تعزر تدبيره من الخارج وذلك حفاظاً علي صلاحية جرارات الـ (GE) طراز (CP18-7i) واستمرارها بالخدمة كما تم التعاقد خلال العام مع الشركات / المصانع المحلية علي بعض قطع الغيار مما حقق وفر بقيمة (40 مليون جنيه تقريباً ) كما تم استعراض تفعيل / تطبيق جميع متطلبات أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية العالمية طبقا للمواصفات المعتمدة ومنح الشركة شهادات تجديد اعتماد الأيزو (9001:2015) و (45001/2018) بواسطة شركة DAS الإنجليزية والمعتمدة من EGAC (المجلس الوطني للاعتماد) حتي 31 / 3 / 2028.

وأكد الوزير على ضرورة استمرار بذل كافة الجهود لتنفيذ أعمال الصيانة وإصلاح الجرارات وفق قياسات الجودة العالية وضرورة عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد والخدمة المقدمة لجمهور الركاب والتوسع في تصنيع مكونات قطع الغيار بجودة عالية وذلك في اطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر بالإضافة الى الصيانة المستمرة للمعدات والجرارات والنظافة التامة للورش ولكافة الأقسام به ودعمها المستمر بأحدث المعدات.