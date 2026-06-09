وزير النقل: خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن شركة "إيديكس" المصرية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة نفذت البنية الأساسية لمحطة الحاويات "سفاجا 2"، ثم تولت شركة "حسن علام" تنفيذ البنية الفوقية، جميع العاملين والمهندسين والفنيين والموظفين الذين شاركوا في المشروع مصريون، وكذلك الاستشاري الذي قام بالتصميم، والمهندسون الذين أشرفوا على التنفيذ، أما الجهة المالكة فهي هيئة موانئ البحر الأحمر.

أضاف خلال لقاء في برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، "لدينا خطة واضحة لتطوير جميع قطاعات النقل، ومن بينها النقل البحري واللوجستيات، وكما أقول دائمًا، فإن تطوير النقل البحري يعتمد على 4 محاور رئيسية: تطوير الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول البحري التجاري المصري، وخلق شراكات مع كبرى شركات التشغيل والخطوط الملاحية العالمية، وأخيرًا تطوير التشريعات المنظمة للقطاع".

وتابع: "أما قطاع اللوجستيات، فهو يتكامل مع النقل البحري بهدف تنشيط التجارة المصرية وتحقيق الهدف الذي حدده لنا الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليت مسؤولية وزارة النقل، وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت".

وعن ترتيب مصر عالميًا في هذا المجال، أوضح أن لكل ميناء تصنيف عالمي، فميناء شرق بورسعيد يُعد من أبرز موانئ الترانزيت عالميًا، وميناء الإسكندرية يحتل مركزًا متقدمًا عالميًا، كما أن ميناء السخنة يُعد من الموانئ الرائدة من حيث أطوال الأرصفة والأعماق التشغيلية. ويمكنني القول إننا اليوم في صدارة القارة الأفريقية.

وواصل: "لقد قمنا بتطوير 14 ميناءً بحريًا بشكل كامل، من خلال زيادة أطوال الأرصفة وتعميق الغاطس وتحديث البنية التحتية والفوقية، إضافة إلى التحول نحو الموانئ الخضراء، كما أنشأنا 5 موانئ جديدة، منها برنيس وطابا على البحر الأحمر، وجرجوب وأبو قير على البحر المتوسط".

ارتفعت الأعماق من 8 إلى 10 أمتار

واستكمل: "كان إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ المصرية نحو 30 كيلومترًا، وأصبح اليوم نحو 100 كيلومتر بعد إضافة 70 كيلومترًا جديدة، كما ارتفعت الأعماق من 8 إلى 10 أمتار سابقًا إلى أعماق تصل اليوم إلى 22 و25 مترًا في بعض الموانئ".