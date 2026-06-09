نقلة حضارية لإنهاء العشوائية.. محافظ الجيزة يفتتح سوق بولاق الدكرور الجديد للملابس

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، سوق بولاق الدكرور الجديد للملابس الجاهزة الكائن بمنطقة المساكن، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشوارع الرئيسية.

جاء افتتاح السوق الجديد كحل جذري، بعد نقل الباعة الجائلين والمفترشين الذين كانوا يتمركزون في شارع العريش الحيوي، مما كان يتسبب في تكدس مروري وإعاقة لحركة المواطنين على مدار سنوات.

وتفقد محافظ الجيزة، باكيات ومحلات السوق الجديد، والتقى بعدد من الباعة الذين تم نقلهم وتسكينهم في الموقع الجديد.

كما ان السوق تم تصميمه وتجهيزه بالشكل الذي يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة للباعة، مع توفير كافة الخدمات الأساسية لهم، تنظيمها تحت مظلة حضارية وقانونية.