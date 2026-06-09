قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
​بزيادة تصل 1700 جنيه.. جدول مرتبات الموظفين الجديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور
قبل انتهاء من الامتحان.. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الثانوية الأزهرية بالشرقية
قبل مواجهة بلجيكا.. لاعبو منتخب مصر تحت أنظار لجنة المنشطات
الحسين عموتة.. من هجوم الجماهير إلى لقب أخطر مدرب عربي
ضربة قوية.. الزراعة تضبط 2360 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة في 3 محافظات
وزيرة الإسكان تتابع عددا من المشروعات تتر حد بمدن 6 أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر
لماذا تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري خلال يونيو 2026؟ تقرير يكشف الأسباب
عاجزين عن تغيير القرار.. فيفا يعلن استبعاد الصومالي أرتان من كأس العالم
تحليل منشطات لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم
بشرى لمحبيها.. توافر 15 نوع مانجو بالأسواق.. وهذه هي الأسعار
واقعة قديمة.. القبض على ميكانيكي استعرض بدراجة نارية بصحبة فتاة في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يترأس اجتماع مجلس أمناء سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر ويوجه بتعظيم موارده

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماع مجلس أمناء سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر حيث تم استعراض الموقفين المالي والإداري للسوق، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بسير العمل وآليات تطويره.

وأكد المحافظ الأهمية التي توليها المحافظة لسوق الجملة لما يمثله من ركيزة أساسية في منظومة تداول السلع نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التوازن السعري وتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة إجراءات طرح بعض الوحدات الشاغرة بالسوق من خلال المزاد العلني إلى جانب بحث المقترحات المقدمة لزيادة موارد الجهاز التنفيذي للسوق ومتابعة موقف المرافق والخدمات المقدمة داخله.
ووجّه المحافظ بحسن الاستغلال الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة والمساحات الفضاء داخل السوق بما يسهم في تنمية الموارد المالية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 
كما ناقش المجلس موقف المديونيات المتعلقة بالسوق وسبل التعامل معها بما يحقق الصالح العام ويضمن انتظام العمل.
 وتم خلال الاجتماع بحث موقف الوحدات البيعية المسحوبة وإجراءات تجديد تراخيص الإشغال بما يضمن إحكام الانضباط داخل السوق وتحقيق عوائد مالية تسهم في تحسين مستوى الخدمات.
حضر الاجتماع كل من: إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي  المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والسيد علي عبد الصادق رئيس جهاز سوق الجملة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة سوق الجملة للخضروات والفاكهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

الاهلي

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الشهر العقاري

الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

الذكاء الاصطناعي يخلق وظائف جديدة.. إعادة هيكلة البرامج الدراسية وفق احتياجات السوق

مجلس الشيوخ

برلماني: نطالب بتمكين القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج

الذهب

تشكيل جديد لشعبة الذهب لتعزيز الصناعة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير

بالصور

وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمنيا القمح

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندي

بطاطس بالكاري الهندية..
بطاطس بالكاري الهندية..
بطاطس بالكاري الهندية..

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد