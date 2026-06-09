محافظ الجيزة يترأس اجتماع مجلس أمناء سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر ويوجه بتعظيم موارده

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماع مجلس أمناء سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر حيث تم استعراض الموقفين المالي والإداري للسوق، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بسير العمل وآليات تطويره.

وأكد المحافظ الأهمية التي توليها المحافظة لسوق الجملة لما يمثله من ركيزة أساسية في منظومة تداول السلع نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التوازن السعري وتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة إجراءات طرح بعض الوحدات الشاغرة بالسوق من خلال المزاد العلني إلى جانب بحث المقترحات المقدمة لزيادة موارد الجهاز التنفيذي للسوق ومتابعة موقف المرافق والخدمات المقدمة داخله.

ووجّه المحافظ بحسن الاستغلال الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة والمساحات الفضاء داخل السوق بما يسهم في تنمية الموارد المالية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش المجلس موقف المديونيات المتعلقة بالسوق وسبل التعامل معها بما يحقق الصالح العام ويضمن انتظام العمل.

وتم خلال الاجتماع بحث موقف الوحدات البيعية المسحوبة وإجراءات تجديد تراخيص الإشغال بما يضمن إحكام الانضباط داخل السوق وتحقيق عوائد مالية تسهم في تحسين مستوى الخدمات.

حضر الاجتماع كل من: إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والسيد علي عبد الصادق رئيس جهاز سوق الجملة.