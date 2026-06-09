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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير النقل: ميناء سفاجا بعمق 18 مترًا قادر على استقبال أضخم سفن الحاويات

الفريق كامل الوزير، وزير النقل
الفريق كامل الوزير، وزير النقل
محمود محسن

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن عمق ميناء سفاجا 18 مترا، وهذا العمق هو ما يسمح باستقبال السفن العملاقة، سواء سفن الرورو أو سفن الحاويات، وقد أكد رئيس الشركة المشغلة أن عمق الميناء مكّنهم من استقبال سفن ضخمة مثل السفينة الموجودة خلفنا.

وأضاف خلال لقاء في برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه يود أن يوضح للمواطنين حجم الإنجاز الذي تحقق؛ فالموانئ المصرية أصبحت تضم 19 ميناءً، وتبلغ أطوال أرصفتها نحو 100 كيلومتر، وتصل أعماقها إلى 25 مترًا، كما ارتفعت مساحتها من 40 مليون متر مربع إلى نحو 100 مليون متر مربع.

ولفت إلى أن الموانئ المصرية أصبحت قادرة على تداول ما يقرب من 40 مليون حاوية سنويًا، من بينها ما بين 10 و12 مليون حاوية ترانزيت، إضافة إلى تداول نحو 400 مليون طن من البضائع سنويًا.

هناك محطات أخرى قادمة قريبًا في سفاجا ودمياط

واختتم: "أهنئ الشعب المصري بافتتاح محطة حاويات سفاجا، وأؤكد أن هناك محطات أخرى قادمة قريبًا في سفاجا ودمياط والإسكندرية وأبو قير وجرجوب، فكل يوم نضيف إنجازًا جديدًا إلى منظومة الموانئ المصرية".

الفريق كامل الوزير وزير النقل ميناء سفاجا الحاويات سفن ضخمة

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