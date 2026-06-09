كامل الوزير : ممر تجاري عربي شمالي وآخر جنوبي .. والقطار السريع يصل سفاجا 2028

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على تفقد الأعمال في ميناء سفاجا الكبير بالتعاون مع مجموعة مواني أبو ظبي .



وقال كامل الوزير في تصريحات له للإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قمنا بإنشاء ممر لوجيستي عالمي بامتياز من ميناء سفاجا 2 "، مضيفا:" هناك ممر تجارة عربي شمالي من طابا ونوبيع إلى العقبة وهناك ممر تجارة عربي جنوبي يبتدي من سفاجا وإلى نيوم في المملكة العربية السعودية ثم إلى كل الدول العربية ".



وأكمل كامل الوزير :" القطار السريع يصل إلى سفاجا في عام 2028 وتطوير الطرق السريعة في مصر يمكن البضائع والتجارة من سرعة الحركة عبر المواني المصرية ".



ولفت كامل الوزير :" عندنا 19 ميناء تجاري على مستوى الجمهورية على غرار ميناء سفاجا 2 وخلال عام سيكون لدينا ميناء سفاجا 3 ".



وتابع كامل الوزير :" تطوير المواني المصرية دفع كل الشركات العالمية العاملة في التشغيل وإدارة المحطات والخطوط الملاحية تتعاون مع مصر ".